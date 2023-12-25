На спині

Сон на спині дозволяє голові, шиї та хребту залишатися в нейтральному положенні, немає додаткового тиску на ці області та менше шансів отримати біль. Але поза небезпечна для людей, які страждають від апное уві сні. Оскільки розслаблюються м'язи горла, язик западає вниз та блокує дихання, тому сон на спині посилює хропіння.

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Також положення лежачи на спині провокує кислотний рефлюкс. Щоб виправити ситуацію, треба покласти подушку під голову. Шлунок опуститься нижче стравоходу і печії не буде. Ще позу можна покращити подушкою під колінами, це зменшить навантаження на хребет і підтримає природний вигин нижньої частини спини.

На боці

Таке положення запобігає печії, оскільки хребет витягнутий, зменшує біль у спині та шиї. Крім того, у цій позі людина менше хропе, тому що дихальні шляхи залишаються відкритими. З цієї ж причини поза на боці – найкращий вибір для людей з апное уві сні.

Краще не спати завжди лише на одному боці, це призводить до м'язового дисбалансу. Тверда подушка між колін зменшить навантаження на стегна та поперек.

Поза ембріона

Найпопулярніша позиція для сну, 41% дорослих обирають цю позу. Вільне положення на боці, тулуб зігнутий, коліна зігнуті. Чудово підходить для вагітних. Також ця поза також пасує людям, які хроплять.

Але якщо сильно звернутися калачиком, це обмежує дихання діафрагми та викликає почуття дискомфорту, особливо якщо у людини болять суглоби та спина. Краще намагатися випрямляти тіло, та зменшити навантаження на стегна помістивши подушку між колінами.

На животі

Ця поза допомагає полегшити хропіння, але часто викликає біль у спині та шиї, оскільки важко утримувати хребет у нейтральному положенні. Щоб зняти напругу зі спини, треба покласти подушку під таз та нижню частину живота. Крім того, для пози лежачи на животі подушка для голови повинна бути плоскою або краще спати без неї.