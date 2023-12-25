На спине

Сон на спине позволяет голове, шее и позвоночнику оставаться в нейтральном положении, нет дополнительного давления на эти области и меньше шансов получить боль. Но поза опасно для людей, страдающих апноэ во сне. Поскольку мышцы горла расслабляются, язык западает вниз и блокирует дыхание, поэтому сон на спине усиливает храп.

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Также положение лежа на спине провоцирует кислотный рефлюкс. Чтобы исправить ситуацию, нужно положить подушку под голову. Желудок опустится ниже пищевода и изжоги не будет. Еще позу можно улучшить подушкой под коленями, это снизит нагрузку на позвоночник и поддержит естественный изгиб нижней части спины.

На стороне

Такое положение предотвращает изжогу, поскольку позвоночник вытянут, уменьшает боль в спине и шее. Кроме того, в этой позе человек меньше храпит, потому что дыхательные пути остаются открытыми. По этой же причине поза на боку – лучший выбор для людей с апноэ во сне.

Лучше бодрствовать всегда только на одной стороне, это приводит к мышечному дисбалансу. Твердая подушка между колен уменьшит нагрузку на бедра и поясницу.

Вне эмбриона

Самая популярная позиция для сна, 41% взрослых выбирают эту позу. Свободное положение на боку, туловище изогнутое, колени изогнутые. Прекрасно подходит для беременных. Также эта поза также подходит людям, которые храпят.

Но если сильно обратиться к калачику, это ограничивает дыхание диафрагмы и вызывает чувство дискомфорта, особенно если у человека болят суставы и спина. Лучше пытаться выпрямлять тело и уменьшить нагрузку на бедра поместив подушку между коленями.

На животе

Эта поза помогает облегчить храп, но часто вызывает боль в спине и шее, поскольку трудно удерживать позвоночник в нейтральном положении. Чтобы снять напряжение со спины, положить подушку под таз и нижнюю часть живота. Кроме того, для позы лежа на животе, подушка для головы должна быть плоской или лучше спать без нее.