Під час пандемії люди часто не правильно міряють температуру. Не потрібно вимірювати температуру на руці, а також після фізичних навантажень і вживання їжі.

Нові правила озвучив китайська лікарка-інфекціоністка Чжан Веньхун, пише Qianjiang Evening News.

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Її свідчення в умовах епідемії коронавірусу мають особливе значення: підвищені значення є одним з маркерів зараження.



Температура потрібно міряти на лобі / Фото unsplash.com

Як міряти температуру

За словами китайської лікарки, одним з нових правил вимірювання температури є відмова від її фіксації на руці – такий спосіб дуже неточний. Треба міряти температуру на лобі.

Друге правило – не проводити вимірювань відразу після споживання їжі, цифра може виявитися вищою. Якщо людина поїла, то ще мінімум годину її температура буде сприйматися як підвищена.

Крім того, не потрібно проводити процедуру після фізичних навантажень – вони також сприяють тому, що температури тіла деякий час тримається на вищому рівні.

Крім високої температури на коронавірусну інфекцію можуть вказувати інші симптоми, властиві респіраторним захворюванням, а також зникнення здатності розпізнавати запахи й смак їжі.