Во время пандемии люди часто неправильно меряют температуру. Не нужно измерять температуру на руке, а также после физических нагрузок и употребления пищи.

Новые правила озвучила китайская врач-инфекционист Чжан Вэньхун, пишет Qianjiang Evening News.

Также на тему: Врач из Уханя, у которого из-за коронавируса потемнела кожа, умер

Ее слова в условиях эпидемии коронавируса имеют особое значение: повышенные показатели являются одним из маркеров заражения.

Температуру нужно мерить на лбу / Фото unsplash.com

Как мерить температуру

По словам китайского врача, одним из новых правил измерения температуры является отказ от ее фиксации на руке – такой способ очень неточен. Надо мерить температуру на лбу.

Второе правило – не проводить измерений сразу после еды, цифра может оказаться выше. Если человек поел, то еще минимум час его температура будет восприниматься как повышенная.

Кроме того, не нужно проводить процедуру после физических нагрузок – они также способствуют тому, что температура тела некоторое время держится на более высоком уровне.

Кроме высокой температуры на коронавирусную инфекцию могут указывать другие симптомы, присущие респираторным заболеваниям, а также исчезновение способности распознавать запахи и вкус пищи.