Лікар з міста Ухань, який перебував у критичному стані через коронавірус, через що його шкіра стала чорною, помер після 5 місяців боротьби з небезпечною хворобою.

Китайський лікар Ху Вейфенг (Hu Weifeng) став відомим на весь світ після того, як в ЗМІ потрапили його фотографії. На них китайський чоловік мав чорний колір шкіри через ускладнення при лікуванні коронавірусу, яким він заразився ще в січні, писав 24 канал.

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Доктор Ху працював в одній з лікарень міста Ухань і лікував постраждалих від інфекції, від яких і сам заразився. 42-річний медик провів у відділенні реанімації більше як місяць перед тим, як помер через ускладнення, пише Daily Mail.

Преса повідомляє, що уролог доктор Ху був колегою ще одного медика Лі Венляна (Li Wenliang), який одним з перших спробував попередити світ про небезпеку, що насувається. Лікаря викликали в поліцію, де йому погрожували через "злив неперевіреною інформацією" в інтернет.



Коронавірус змінив колір шкіри лікарів / tweaktown.com

Через деякий час медик також помер від COVID-19. Обидва лікарі працювали в Центральному госпіталі Ухань. У цій лікарні не менше 5 медичних працівників пішли з життя через COVID-19. Керівництво медичного закладу поки ніяк не прокоментувало останню смерть.

Раніше повідомлялося, що почорніння шкіри доктора Ху було викликав антибіотик, який він отримував при лікуванні. Ще один його колега доктор І Фан (Yi Fan) також розповів про таку ж ситуацію зі шкірою.

На щастя, він зумів повністю видужати, хоча захворів в один і той же час з доктором Ху.