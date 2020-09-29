ВООЗ заявила про створення нового тесту на COVID-19
Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про створення нового ефективного експрес-тесту, який може визначити наявність COVID-19.
Переваги нового тесту
Новий тест зможе виявити коронавірусну інфекцію за 15-30 хвилин, а його вартість близько 5 доларів за один екземпляр. Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на пресконференції, пише УП Життя.
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Крім того, такий експрес-тест не потребує складного лаболаторного обладання.
ВООЗ планує впродовж шести місяців закупити 120 мільйонів нових експрес-тестів і зробити їх доступними для країн з низьким і середнім рівнем доходів.
До теми У Києві жива черга до приватної лабораторії, де роблять тести на коронавірус
До слова, в Україні тестують на коронавірус, як у державних лабораторіях, так і у приватних. Так, за даними МОЗ, за останні два тижні в Україні провели 66,3 тестування на коронавірус на 100 тисяч населення.
Значну частину ПЛР-тестів в Україні насправді роблять приватні лабораторії, за кошт громадян.
Як підготуватися до тесту на коронавірус / Інфографіка 24 канал