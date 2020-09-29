Всемирная организация здравоохранения сообщила о создании нового эффективного экспресс-теста, который может определить наличие COVID-19.

Преимущества нового теста

Новый тест сможет обнаружить коронавирусную инфекцию за 15-30 минут, а его стоимость около 5 долларов за один экземпляр. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции, пишет УП Жизнь.

Читайте также Тест на коронавирус для поездки за границу: где сделать и какая цена

Кроме того, такой экспресс-тест не требует сложного лаболаторного оборудования.

ВОЗ планирует в течение шести месяцев закупить 120 миллионов новых экспресс-тестов и сделать их доступными для стран с низким и средним уровнем доходов.

Тедрос Аданом Гебрейесус – глава ВОЗ “Это позволит расширить тестирование, особенно в труднодоступных районах, где нет лабораторий или достаточно подготовленных медицинских работников для проведения тестов способом ПЦР”.

К теме В Киеве живая очередь в частную лабораторию, где делают тесты на коронавирус

К слову, в Украине тестируют на коронавирус как в государственных лабораториях, так и в частных. Так, по данным Минздрава, за последние две недели в Украине провели 66,3 тестирования на коронавирус на 100 тысяч населения.

Значительную часть ПЦР-тестов в Украине на самом деле делают частные лаборатории, за счет граждан.

Важно: ежедневно украинцы тратят более 8 миллионов гривен на тесты в частных лабораториях, ведь средняя стоимость одного тестирования составляет примерно 1 тысячу гривен.



Как подготовиться к тесту на коронавирус / инфографика 24 канал