ВОЗ заявила о создании нового теста на COVID-19
Всемирная организация здравоохранения сообщила о создании нового эффективного экспресс-теста, который может определить наличие COVID-19.
Преимущества нового теста
Новый тест сможет обнаружить коронавирусную инфекцию за 15-30 минут, а его стоимость около 5 долларов за один экземпляр. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции, пишет УП Жизнь.
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Кроме того, такой экспресс-тест не требует сложного лаболаторного оборудования.
ВОЗ планирует в течение шести месяцев закупить 120 миллионов новых экспресс-тестов и сделать их доступными для стран с низким и средним уровнем доходов.
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К слову, в Украине тестируют на коронавирус как в государственных лабораториях, так и в частных. Так, по данным Минздрава, за последние две недели в Украине провели 66,3 тестирования на коронавирус на 100 тысяч населения.
Значительную часть ПЦР-тестов в Украине на самом деле делают частные лаборатории, за счет граждан.
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