У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що вакцина від коронавирусу не буде масово застосовуватися щонайменше до 2021 року.

Про це повідомив виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Майкл Райан, пише Correio.

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Райан закликав бути реалістами, незважаючи на успіхи щодо стрімкої розробки вакцин проти коронавірусу.

Будучи реалістами, ми прискорюємося якомога швидше, але ми повинні вживати всіх заходів обережності, щоб отримати безпечний результат. Якщо оцінити ситуацію реально, вакцинація людей може початися не раніше першої половини наступного року,

– зазначив він.

Виконавчий директор ВООЗ розповів про важливість мати безпечну й ефективну вакцину, а також гарантувати широке охоплення під час її виробництва і розповсюдження.

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"Я б із задоволенням сказав вам, що через два або три місяці у нас з'явиться вакцина і вірус зникне, але це нереально", – додав Майкл Райан.

Нагадаємо, що ще три експериментальні вакцини проти коронавірусу виявились безпечними і здатні викликати імунну відповідь у здорових людей