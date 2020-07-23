Вакцина від коронавірусу може з’явитися в Україні вже наступної весни. Вона може надійти з Японії, принаймні, днями Україна отримала першу комерційну пропозицію саме звідти.

Розробка вакцин проти COVID-19 у світі тривають. Зараз 7 вакцин переходять на третю клінічну стадію досліджень. Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю "Українському радіо".

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З коронавірусом ми впораємося. Сьогодні це карантин, обмежувальні протиепідемічні заходи, надалі це будуть або препарати для лікування, або вакцина,

– зауважив він.

Напередодні Україна отримала першу комерційну пропозицію від компанії з Японії, яка наразі перебуває на третій клінічній стадії досліджень та є першою в переліку ВООЗ серед усіх розробників нової вакцини.

Якою буде ціна вакцини

Ціна японської вакцини, за попередніми даними, становитиме орієнтовно 20 доларів – близько 500 гривень за одну дозу

Ця вакцина потребуватиме дворазового введення.

"Ще проводяться клінічні дослідження, препарат не зареєстрований, але ми вже орієнтовно знаємо, що десь 1000 гривень потрібно буде для того, щоб захистити людину в Україні", – пояснив Ляшко.

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