Коли в Україні з’явиться вакцина від COVID-19 та якою буде її ціна
Вакцина від коронавірусу може з’явитися в Україні вже наступної весни. Вона може надійти з Японії, принаймні, днями Україна отримала першу комерційну пропозицію саме звідти.
Розробка вакцин проти COVID-19 у світі тривають. Зараз 7 вакцин переходять на третю клінічну стадію досліджень. Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю "Українському радіо".
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З коронавірусом ми впораємося. Сьогодні це карантин, обмежувальні протиепідемічні заходи, надалі це будуть або препарати для лікування, або вакцина,
– зауважив він.
Напередодні Україна отримала першу комерційну пропозицію від компанії з Японії, яка наразі перебуває на третій клінічній стадії досліджень та є першою в переліку ВООЗ серед усіх розробників нової вакцини.
Якою буде ціна вакцини
- Ціна японської вакцини, за попередніми даними, становитиме орієнтовно 20 доларів – близько 500 гривень за одну дозу
- Ця вакцина потребуватиме дворазового введення.
"Ще проводяться клінічні дослідження, препарат не зареєстрований, але ми вже орієнтовно знаємо, що десь 1000 гривень потрібно буде для того, щоб захистити людину в Україні", – пояснив Ляшко.
Хто першим зможе отримати щеплення
- За словами Ляшка, із появою вакцини першими за кошти уряду щеплення отримають медичні працівники та представники силових структур;
- Після них – люди похилого віку та пацієнти з хронічними захворюваннями.
- Ляшко вважає, що для ефективної боротьби з COVID-19 потрібно вакцинувати 100% населення.