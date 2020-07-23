Вакцина от коронавируса может появиться в Украине уже следующей весной. Она может поступить из Японии, по крайней мере, на днях первое такое коммерческое предложение Украина получила от Японии.

Разработка вакцин против COVID-19 в мире продолжается. Сейчас 7 вакцин переходят на третью клиническую стадию исследований. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Украинскому радио".

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С коронавирусом мы справимся. Сегодня это карантин, ограничительные противоэпидемические меры, в дальнейшем это будут либо препараты для лечения, либо вакцина,

– отметил он.

Накануне Украина получила первое коммерческое предложение от компании из Японии, которая сейчас находится на третьей клинической стадии исследований и является первой в перечне ВОЗ среди всех разработчиков новой вакцины.

Какой будет цена вакцины

Цена японской вакцины, по предварительным данным, составит ориентировочно 20 долларов – около 500 гривен за одну дозу

Эта вакцина потребует двукратного введения.

"Еще проводятся клинические исследования, препарат не зарегистрирован, но мы уже ориентировочно знаем, что где-то 1000 гривен нужно будет для того, чтобы защитить человека в Украине", – пояснил Ляшко.

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