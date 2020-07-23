Когда в Украине появится вакцина от COVID-19 и какой будет ее цена
Вакцина от коронавируса может появиться в Украине уже следующей весной. Она может поступить из Японии, по крайней мере, на днях первое такое коммерческое предложение Украина получила от Японии.
Разработка вакцин против COVID-19 в мире продолжается. Сейчас 7 вакцин переходят на третью клиническую стадию исследований. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Украинскому радио".
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С коронавирусом мы справимся. Сегодня это карантин, ограничительные противоэпидемические меры, в дальнейшем это будут либо препараты для лечения, либо вакцина,
– отметил он.
Накануне Украина получила первое коммерческое предложение от компании из Японии, которая сейчас находится на третьей клинической стадии исследований и является первой в перечне ВОЗ среди всех разработчиков новой вакцины.
Какой будет цена вакцины
- Цена японской вакцины, по предварительным данным, составит ориентировочно 20 долларов – около 500 гривен за одну дозу
- Эта вакцина потребует двукратного введения.
"Еще проводятся клинические исследования, препарат не зарегистрирован, но мы уже ориентировочно знаем, что где-то 1000 гривен нужно будет для того, чтобы защитить человека в Украине", – пояснил Ляшко.
Кто первым сможет получить прививку
- По словам Ляшко, с появлением вакцины первыми за средства правительства прививку получат медицинские работники и представители силовых структур;
- После них – пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.
- Ляшко считает, что для эффективной борьбы с COVID-19 нужно вакцинировать 100% населения.