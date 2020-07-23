Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что вакцина от коронавируса не будет массово применяться как минимум до 2021 года.

Об этом сообщил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан, пишет Correio.

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Райан призвал быть реалистами, несмотря на успехи в стремительной разработке вакцин против коронавируса.

Будучи реалистами, мы все делаем как можно скорее, но мы должны принимать все меры предосторожности, чтобы получить безопасный результат. Если оценить ситуацию реально, вакцинация людей может начаться не ранее первой половины следующего года,

– отметил он.

Исполнительный директор ВОЗ рассказал о важности иметь безопасную и эффективную вакцину, а также гарантировать широкий охват во время ее производства и распространения.

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"Я бы с удовольствием сказал вам, что через два или три месяца у нас появится вакцина и вирус исчезнет, но это нереально", – добавил Майкл Райан.

Напомним, что еще три экспериментальных вакцины против коронавируса оказались безопасными и способными вызвать иммунный ответ у здоровых людей.