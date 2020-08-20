У ВООЗ заявили, що хочуть дізнатись більше про вакцину від коронавірусу російського виробництва. Адже, вона не пройшла усіх необхідних етапів випробувань.

Російська вакцина не пройшла розширені випробування, які зазвичай потрібні для доказу її ефективності перед ліцензуванням, що є порушенням наукового протоколу. Про це повідомляє АР.

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Фахівчиня з надзвичайних ситуацій в Європейському регіональному бюро ВООЗ Кетрін Смоллвуд заявила, що агентство почало "прямі переговори" з Росією щодо вакцини.

На думку вчених, випробування експериментальної вакцини на десятках тисяч людей є єдиним способом визначити, працює вона чи ні.

У ВООЗ визнали, що наразі застосовують "прискорений підхід", щоб розробити вакцину якнайшвидше, але наголосила, що "важливо, аби безпека та ефективності таки були дотриманні".

Ми не переймаємося невдалою роботою, ми хочемо приділити час, щоб реально зрозуміти, на якому етапі перебуває розробка вакцини, і отримати якомога більше інформації про кроки, які вже були зроблені,

– додали у ВООЗ.

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