"Навіть мавпам не дамо": у США різко висловилися у бік російської вакцини проти COVID-19
Росія запропонувала США прийняти російську вакцину та навіть почати її виробництво на американській території. У відповідь на це Штати пояснили, що "наразі не відкриті" до російських медичних успіхів.
Ставлення США до російської вакцини
Американські чиновники сказали у коментарі CNN, що вважають російську вакцину неготовою.
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Водночас прессекретарка Білого дому Кейлі МакЕнані зауважила, що Дональд Трамп проінформований про досягнення Росії у галузі боротьби з COVID-19.
Чорта лисого ми в США дамо це (російську вакцину – 24 канал) мавпам, не кажучи вже про людей,
– заявив неназваний член уряду США.
Зрештою, США скептично відреагували на інформацію про створення дієвої вакцини проти COVID-19. МакЕнані наголосила, що американські вакцини проходять через "ретельну" перевірку у межах третьої фази клінічних випробувань за найвищими стандартами.
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Позиція Росії
Росія прогне працювати з американською групою Operation Warp Speed. Це військова організація, створена для пришвидшення доступу до ефективних вакцин і засобів лікування від COVID-19.
Після того, як Вашингтон відмовився від російської вакцини, російські джерела сказали CNN, що американській стороні все ж "варто серйозно подумати про те, щоб прийняти вакцину" під назвою Sputnik V. Адже вона може врятувати життя американців.
Якщо наша вакцина виявиться однією з найбільш ефективних, тоді з'являться запитання, чому США не дослідили цю можливість. Чому політики закрили доступ до цієї вакцини,
– додав неназваний чиновник Росії.
Що відомо про російську вакцину проти COVID-19
- 11 серпня Путін оголосив про реєстрацію у РФ першої у світі вакцини проти коронавірусу COVID-19.
- Щеплення вже встигли зробити десяткам чиновників та бізнесменів, а також доньці Путіна. Частина з них повідомила про побічні ефекти – лихоманку й м'язові болі.
- У США не вірять, що Росія розробила безпечну й ефективну вакцину проти COVID-19. Зокрема, головний інфекціоніст країни вказав на те, що Москва так і не закінчила всі етапи клінічних випробувань.
- Журнал Science зауважив, що Росія не скоро зможе користатися своєю вакциною. Адже сама знає, що її вакцина ще не готова. Про це свідчать реєстраційні документи самого препарату, якими хвалився Путін.