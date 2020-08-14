Росія запропонувала США прийняти російську вакцину та навіть почати її виробництво на американській території. У відповідь на це Штати пояснили, що "наразі не відкриті" до російських медичних успіхів.

Ставлення США до російської вакцини

Американські чиновники сказали у коментарі CNN, що вважають російську вакцину неготовою.

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Водночас прессекретарка Білого дому Кейлі МакЕнані зауважила, що Дональд Трамп проінформований про досягнення Росії у галузі боротьби з COVID-19.

Чорта лисого ми в США дамо це (російську вакцину – 24 канал) мавпам, не кажучи вже про людей,

– заявив неназваний член уряду США.

Зрештою, США скептично відреагували на інформацію про створення дієвої вакцини проти COVID-19. МакЕнані наголосила, що американські вакцини проходять через "ретельну" перевірку у межах третьої фази клінічних випробувань за найвищими стандартами.

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Позиція Росії

Росія прогне працювати з американською групою Operation Warp Speed. Це військова організація, створена для пришвидшення доступу до ефективних вакцин і засобів лікування від COVID-19.

Після того, як Вашингтон відмовився від російської вакцини, російські джерела сказали CNN, що американській стороні все ж "варто серйозно подумати про те, щоб прийняти вакцину" під назвою Sputnik V. Адже вона може врятувати життя американців.

Якщо наша вакцина виявиться однією з найбільш ефективних, тоді з'являться запитання, чому США не дослідили цю можливість. Чому політики закрили доступ до цієї вакцини,

– додав неназваний чиновник Росії.

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