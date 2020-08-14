Россия предложила США принять российскую вакцину и даже начать ее производство на американской территории. В ответ на это Штаты пояснили, что "пока не открыты" к российским медицинским успехам.

Отношение США к российской вакцине

Американские чиновники сказали в комментарии CNN, что считают российскую вакцину неготовой.

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В то же время пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЕнани отметила, что Дональд Трамп проинформирован о достижениях России в области борьбы с COVID-19.

Черта лысого мы в США дадим это (российскую вакцину – 24 канал) обезьянам, не говоря уже о людях,

– заявил неназванный член правительства США.

В конце концов, США скептически отреагировали на информацию о создании действенной вакцины против COVID-19. МакЕнани подчеркнула, что американские вакцины проходят "тщательную" проверку в рамках третьей фазы клинических испытаний по высоким стандартам.

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Позиция России

Россия стремится работать с американской группой Operation Warp Speed. Это военная организация, созданная для ускорения доступа к эффективным вакцинам и средствам лечения от COVID-19.

После того, как Вашингтон отказался от российской вакцины, российские источники сказали CNN, что американской стороне, все же "стоит серьезно подумать о том, чтобы принять вакцину" под названием Sputnik V. Ведь она может спасти жизни американцев.

Если наша вакцина окажется одной из наиболее эффективных, тогда появятся вопросы, почему США не исследовали эту возможность. Почему политики закрыли доступ к этой вакцине,

– добавил неназванный чиновник России.

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