Нет доказательств: Ляшко рассказал, почему российская вакцина против коронавируса сомнительна
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что пока нет доказательств эффективности российской вакцины, о регистрации которой 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин.
Об этом Виктор Ляшко написал в фейсбук. По его словам, именно ограниченные данные о ходе клинических испытаний и соблюдение их требований не позволяют уверенно сказать, будет ли российская вакцина эффективной и безопасной, и имеет ли она шансы на массовое использование.
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Известно, что Российская Федерация до сих пор не провела третьей фазы клинических испытаний, которая бы позволила накопить достаточное научное основание для практического использования вакцины на людях.
Ляшко также напомнил о просьбе Всемирной организации здравоохранения, чтобы гонки по созданию вакцины не превратились в пренебрежение безопасностью и эффективностью будущих вакцин.
К слову, сейчас в мире есть 26 вакцин-кандидатов, шесть из которых уже проходят исследования на эффективность с привлечением значительного количества участников.
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Что известно о российской вакцине
- 11 августа Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины от коронавируса COVID-19.
- Массовое производство вакцины от московского института Гамалеи может начаться уже в сентябре.
- Ранее доступ к ней получили десятки чиновников и бизнесменов. Часть из них сообщила о побочных эффектах – лихорадке и мышечных болях.
- Между тем глава Кремля рассказывает, что прививку российской вакциной от COVID-19 уже сделала одна из его дочерей.
- В мире критикуют заявления России о регистрации вакцины от коронавирусной инфекции. В США отметили, что вакцина не прошла всех необходимых испытаний. А немецкие ученые вообще сомневаются, что Россия способна создать такую вакцину.