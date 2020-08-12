Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что пока нет доказательств эффективности российской вакцины, о регистрации которой 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом Виктор Ляшко написал в фейсбук. По его словам, именно ограниченные данные о ходе клинических испытаний и соблюдение их требований не позволяют уверенно сказать, будет ли российская вакцина эффективной и безопасной, и имеет ли она шансы на массовое использование.

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Известно, что Российская Федерация до сих пор не провела третьей фазы клинических испытаний, которая бы позволила накопить достаточное научное основание для практического использования вакцины на людях.

Виктор Ляшко "ВОЗ и даже российская Ассоциация организации клинических исследований безуспешно советовали Министерству здравоохранения РФ воздержаться от регистрации вакцины. Основание для таких рекомендаций – ограниченные данные относительно эффективности кандидата."

Важно! В мире есть немалое количество разработок, которые зашли значительно дальше, чем вакцина, разработанная в РФ, однако которые ожидают полноценное завершение испытаний и преквалификацию ВОЗ.

Ляшко также напомнил о просьбе Всемирной организации здравоохранения, чтобы гонки по созданию вакцины не превратились в пренебрежение безопасностью и эффективностью будущих вакцин.

К слову, сейчас в мире есть 26 вакцин-кандидатов, шесть из которых уже проходят исследования на эффективность с привлечением значительного количества участников.

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