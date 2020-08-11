Российский президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины от коронавируса COVID-19.

Об этом лидер Кремля заявил 11 августа на правительственном совещании, сообщает ТАСС.

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По словам Владимира Путина, прививку российской вакциной от коронавируса COVID-19 уже сделала одна из его дочерей.

Президент РФ заверил, что препарат "работает достаточно эффективно, формирует стойкий иммунитет и прошел все необходимые проверки. А министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что зарегистрированная вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

Обратите внимание! Данные о проведении испытания этой вакцины до сих пор не опубликованы, а специалисты утверждают о подозрительно коротких сроках ее разработки.

Массовое производство вакцины от московского института Гамалеи может начаться уже в сентябре. Ранее доступ к ней получили десятки чиновников и бизнес-менеджеров. Часть из них сообщила о побочных эффектах – лихорадке и мышечных болях.

Кратко о вакцине от института Гамалеи в России: