Россия зарегистрировала вакцину от COVID-19: ее уже ввели дочери Путина
Российский президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины от коронавируса COVID-19.
Об этом лидер Кремля заявил 11 августа на правительственном совещании, сообщает ТАСС.
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По словам Владимира Путина, прививку российской вакциной от коронавируса COVID-19 уже сделала одна из его дочерей.
Президент РФ заверил, что препарат "работает достаточно эффективно, формирует стойкий иммунитет и прошел все необходимые проверки. А министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что зарегистрированная вакцина показала высокую эффективность и безопасность.
Массовое производство вакцины от московского института Гамалеи может начаться уже в сентябре. Ранее доступ к ней получили десятки чиновников и бизнес-менеджеров. Часть из них сообщила о побочных эффектах – лихорадке и мышечных болях.
Кратко о вакцине от института Гамалеи в России:
- Прототипом этой российской вакцины является вирусная векторная вакцина, которую разработали с помощью человеческого аденовируса. Ученые слили вирусные простуды с белком шипа SARS CoV-2, чтобы стимулировать иммунный ответ.
- Российская вакцина похожа на вакцину из Китая, которую разрабатывает компания CanSino Biologic. Зато китайский прототип вакцины находится на второй стадии испытаний.