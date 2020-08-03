Богатые страны уже "зарезервировали" значительное количество доз вакцин против коронавируса. Зато остальной мир надеется не оказаться "последними в очереди" в борьбе с возбудителем COVID-19.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование аналитической компании Airfinity. Так, CША, Великобритания, Япония и страны Евросоюза уже договорились о закупке 1,3 миллиарда доз вакцины от коронавируса, несмотря на то, что ее пока не создали.

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Добавим, что сегодня разрабатывается более 200 вакцин-кандидатов, из которых около двух десятков находятся на стадии клинических испытаний на людях-добровольцах.

США и Великобритания подписали соглашение с Sanofi и GlaxoSmithKline Plc, Япония – с Pfizer. Bloomberg отмечает, что Евросоюз также "агрессивно настроен" на закупки. С кем европейские страны заключили договор пока неизвестно.

Вакцины, которую можно использовать массово, пока не существует, также неизвестно об ее эффективности. Однако значительное количество доз уже "зарезервировано".

По словам экспертов, на 7,8 миллиарда человек доз может не хватить, а бедные государства будут "последними в очереди". Подобный пример был в 2009 году, когда некоторые страны монополизировали поставки вакцины от свиного гриппа.

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