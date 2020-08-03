Заможні країни вже "зарезервували" значну кількість доз вакцин проти коронавірусу. Натомість решта світу сподівається не опинитися "останніми у черзі" у боротьбі зі збудником COVID-19.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дослідження аналітичної компанії Airfinity. Так, CША, Великобританія, Японія і країни Євросоюзу вже домовилися про закупівлю 1,3 мільярда доз вакцини від коронавірусу, незважаючи на те, що її поки не створили.

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Додамо, що на сьогодні розробляється понад 200 вакцин-кандидатів, з яких близько двох десятків знаходяться на стадії клінічних випробувань на людях-добровольцях.

США і Великобританія підписали угоду з Sanofi і GlaxoSmithKline Plc, Японія – з Pfizer. Bloomberg наголошує, що Євросоюз також "агресивно налаштований" при закупівлях. З ким європейські країни уклали договір наразі невідомо.

Вакцини, яку можна використовувати масово, наразі не існує, також невідомо про її ефективність. Однак значну кількість доз вже "зарезервовано".

За словами експертів, на 7,8 мільярда осіб доз може не вистачити, а бідні держави будуть "останніми в черзі". Подібний прикладу був у 2009 році, коли деякі країни монополізували постачання вакцини від свинячого грипу.

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