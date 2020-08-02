Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що вакцина проти коронавірусу COVID-19 надійде до України навесні 2021 року. За його словами, комерційна пропозиція щодо її постачання вже надійшла від Китаю.

Коли українцям чекати на препарат та чи зможе він стати панацеєю від пандемії – в матеріалі журналістів 24 каналу.

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За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, коштуватиме китайський препарат тисячу гривень на одного українця – щоб ввести дві дози. Втім, він поки ще не зареєстрований. Наразі розробка перейшла на стадію клінічних досліджень.

Китайська вакцина – підводні камені

Проте, як пояснила епідеміолог Людмила Мухарська, це не справа одного місяця. "Це не значить, що наступного дня після закінчення цих досліджень вакцина з'явиться. Ні, тому що її треба ще виробити", – наголосила вона.

Водночас стверджувати, що вакцина з Китаю буде ефективною для українців експерти не беруться. Адже імунні системи людей, які населяють обидві країни, можуть відрізнятися.

Є маркери, які притаманні одній расі, а іншій – взагалі ні. В світі циркулює 6 великих генетичних груп, деякі з них групи найчастіше зустрічаються саме в Азії,

– зазначила вірусолог Алла Мироненко.

Наразі у світі розробляють близько 150 вакцин проти COVID-19, із них 23 вже проходять тестування на людях. На фінальних стадіях – Сполучені Штати Америки та Велика Британія.

Цікаво! Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що Україна не буде розробляти власну вакцину від COVID-19. Адже не має необхідного обладнання.

Коли вакцина може з'явитися в Україні

Нині МОЗ працює з виробниками вакцини безпосередньо, щоб налагодити постачання препаратів за кошти бюджету. Також планують організувати можливість для українців замовляти вакцини самостійно або через роботодавця, який захоче проводити вакцинацію співробітників.

"Якщо такі вакцини будуть доступними для комерційних підприємств, якщо на ринок вийдуть інші такі вакцини, це буде на рівні вищого керівництва клініки вирішуватись, що закупляти і як", – пояснила Анна Горбань, лікар приватної клініки.

За даними одного із соцопитувань, 41% українців готові робити щеплення від коронавірусу. У будь-якому разі Україна може закупити вакцини мінімум на 20% населення.

Попередньо це станеться навесні 2021 року. Насамперед міністерство охорони здоров'я планує щеплювати від коронавірусу лікарів, військових та літніх людей.