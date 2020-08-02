Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что вакцина против коронавируса COVID-19 поступит в Украину весной 2021 года. По его словам, коммерческое предложение по ее поставке уже поступило от Китая.

Когда украинцам ждать препарата и сможет ли он стать панацеей от пандемии – в материале журналистов 24 канала.

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По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, будет стоить китайский препарат тысячу гривен на одного украинца – чтобы ввести две дозы. Впрочем, он пока еще не зарегистрирован. Сейчас разработка перешла на стадию клинических исследований.

Китайская вакцина – подводные камни

Однако, как пояснила эпидемиолог Людмила Мухарская, это не дело одного месяца. "Это не значит, что на следующий день после окончания этих исследований вакцина появится. Нет, потому что ее надо еще выработать", – подчеркнула она.

В то же время утверждать, что вакцина из Китая будет эффективной для украинцев эксперты не берутся. Ведь иммунные системы людей, населяющих обе страны, могут отличаться.

Есть маркеры, которые присущи одной расе, а другой – вообще нет. В мире циркулирует 6 крупных генетических групп, некоторые из них чаще всего встречаются именно в Азии,

– отметила вирусолог Алла Мироненко.

Сейчас в мире разрабатывают около 150 вакцин против COVID-19, из них 23 уже проходят тестирование на людях. На финальных стадиях – Соединенные Штаты Америки и Великобритания.

Интересно! Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что Украина не будет разрабатывать собственную вакцину от COVID-19. Ведь не нет необходимого оборудования.

Когда вакцина может появиться в Украине

Сейчас Минздрав работает с производителями вакцины непосредственно, чтобы наладить поставки препаратов за средства бюджета. Также планируют организовать возможность для украинцев заказывать вакцины самостоятельно или через работодателя, который захочет проводить вакцинацию сотрудников.

"Если такие вакцины будут доступны для коммерческих предприятий, если на рынок выйдут другие такие вакцины, это будет на уровне высшего руководства клиники решаться, что закупать и как", – пояснила Анна Горбань, врач частной клиники.

По данным одного из соцопросов, 41% украинцев готовы делать прививки от коронавируса. В любом случае Украина может закупить вакцины минимум на 20% населения.

Предварительно это произойдет весной 2021 года. В первую очередь министерство здравоохранения планирует прививать от коронавируса врачей, военных и пожилых людей.