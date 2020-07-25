Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину против коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

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Президент Украины сказал, что их дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину изготавливают уже в нескольких странах.

Он добавил, что на сегодня весь мир занимает очередь в получении вакцины против коронавируса.

Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Что известно о разработках вакцины

Сейчас 7 вакцин в мире переходят на третью клиническую стадию исследований.

К примеру, в понедельник, 20 июля 2020 года Оксфордский университет и AstraZeneca Plc (тикер AZN) опубликовал многообещающие результаты ранних тестов на людях.

Кто первым в Украине получит прививку

Как рассказывал главный санитарный врач Украины, с появлением вакцины первыми за средства правительства прививки получат медицинские работники и представители силовых структур; затем пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.

Ляшко считает, что для эффективной борьбы с COVID-19 нужно вакцинировать 100% населения.