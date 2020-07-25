Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна бути серед перших країн, які матимуть змогу закупити вакцину проти коронавірусної інфекції.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Зеленського.

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Президент України сказав, що їхні дипломатичні контакти та світові ресурси повідомляють про те, що вакцину виготовляють уже в кількох країнах.

Він додав, що на сьогодні весь світ займає чергу в отриманні вакцини проти коронавірусу.

Навіть якщо вона буде готова наступного року, Україна повинна бути серед перших країн, які матимуть змогу закупити вакцину. Ми повинні думати про це вже зараз. Весь світ шикується в черги,

– наголосив Володимир Зеленський.

Що відомо про розробки вакцини

Зараз 7 вакцин у світі переходять на третю клінічну стадію досліджень.

До прикладу, у понеділок, 20 липня 2020 року Оксфордський університет та AstraZeneca Plc (тікер AZN) опублікував багатообіцяючі результати ранніх тестів на людях.

Хто першим в Україні отримає щеплення

Як розповідав головний санітарний лікар України, із появою вакцини першими за кошти уряду щеплення отримають медичні працівники та представники силових структур; потім люди похилого віку та пацієнти з хронічними захворюваннями.

Ляшко вважає, що для ефективної боротьби з COVID-19 потрібно вакцинувати 100% населення.