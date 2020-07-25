Антирекорд: в Україні виявили 1 106 нових випадків COVID-19
Станом на 25 липня в Україні підтвердили 63 929 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Найбільше хворих зафіксовано у Львівській області.
Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення коронавірусу.
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В Україні підтвердили рекордну кількість нових випадків за минулу добу – 1 106. Найбільше хворих виявили за добу у Рівненській області (+143), Києві (+129) та Львівській області (+114).
За минулу добу зафіксовано 19 летальних випадків. Найбільше смертей від ускладнень, викликаних коронавірус, підтвердили на Львівщині – 6 за минулу добу.
Статистика поширення COVID-19 в Україні
- Вінницька область — 2 512 (+50)
- Волинська область — 3 503 (+57)
- Дніпропетровська область — 1 317 (+15)
- Донецька область — 842 (+12)
- Житомирська область — 1 691 (+21)
- Закарпатська область — 4 774 (+68)
- Запорізька область — 725 (+13)
- Івано-Франківська область — 3 937 (+85)
- Кіровоградська область — 690 (+1)
- м. Київ — 7 525 (+129)
- Київська область — 3 461 (+40)
- Львівська область — 8 702 (+114)
- Луганська область — 119 (+1)
- Миколаївська область — 539 (+3)
- Одеська область — 2 846 (+97)
- Полтавська область — 388 (+10)
- Рівненська область — 5 542 (+143)
- Сумська область — 411 (+14)
- Тернопільська область — 2 672 (+68)
- Харківська область — 3 342 (+65)
- Херсонська область — 219 (+1)
- Хмельницька область — 1 037 (+16)
- Чернівецька область — 5 548 (+63)
- Черкаська область — 897 (+9)
- Чернігівська область — 690 (+11)
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