Станом на 25 липня в Україні підтвердили 63 929 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Найбільше хворих зафіксовано у Львівській області.

Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення коронавірусу.

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В Україні підтвердили рекордну кількість нових випадків за минулу добу – 1 106. Найбільше хворих виявили за добу у Рівненській області (+143), Києві (+129) та Львівській області (+114).

Коронавірус в Україні 25 липня Захворіло: 63 929

Одужало: 35 497

Померло: 1 590

За минулу добу зафіксовано 19 летальних випадків. Найбільше смертей від ускладнень, викликаних коронавірус, підтвердили на Львівщині – 6 за минулу добу.

Статистика поширення COVID-19 в Україні