Росія зареєструвала вакцину від COVID-19: її вже ввели дочці Путіна
Російський президент Володимир Путін оголосив про реєстрацію в РФ першої в світі вакцини від коронавірусу COVID-19.
Про це лідер Кремля заявив 11 серпня на урядовій нараді, повідомляє ТАСС.
Цікаво Які країни зарезервували вакцини проти COVID-19 найпершими і чому це викликає занепокоєння
За словами Володимира Путіна, щеплення російською вакциною від коронавірусу COVID-19 вже зробила одна з його дочок.
Президент РФ також запевнив, що препарат "працює досить ефективно, формує стійкий імунітет та пройшов всі необхідні перевірки. А міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко підкреслив, що зареєстрована вакцина показала високу ефективність і безпеку.
Масове виробництво вакцини від московського інституту Гамалії може розпочатися вже у вересні. Раніше доступ до неї отримали десятки чиновників та бізнесменів. Частина з них повідомила про побічні ефекти – лихоманку й м'язові болі.
Коротко про вакцину від інституту Гамалії в Росії:
- Прототипом цієї російської вакцини є вірусна векторна вакцина, яку розробили за допомогою людського аденовірусу. Вчені злили вірусні застуди з білком шипа SARS CoV-2, аби стимулювати імунну відповідь.
- Російська вакцина схожа на вакцину з Китаю, яку розробляє компанія CanSino Biologic. Натомість китайський прототип вакцини перебуває на другій стадії випробувань.