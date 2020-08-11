Російський президент Володимир Путін оголосив про реєстрацію в РФ першої в світі вакцини від коронавірусу COVID-19.

Про це лідер Кремля заявив 11 серпня на урядовій нараді, повідомляє ТАСС.

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За словами Володимира Путіна, щеплення російською вакциною від коронавірусу COVID-19 вже зробила одна з його дочок.

Президент РФ також запевнив, що препарат "працює досить ефективно, формує стійкий імунітет та пройшов всі необхідні перевірки. А міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко підкреслив, що зареєстрована вакцина показала високу ефективність і безпеку.

Зверніть увагу! Дані щодо проведення випробування цієї вакцини досі не опубліковані, а фахівці стверджують про підозріло короткі терміни її розробки.

Масове виробництво вакцини від московського інституту Гамалії може розпочатися вже у вересні. Раніше доступ до неї отримали десятки чиновників та бізнесменів. Частина з них повідомила про побічні ефекти – лихоманку й м'язові болі.

Коротко про вакцину від інституту Гамалії в Росії: