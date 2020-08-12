Немає доказів: Ляшко розповів, чому російська вакцина проти коронавірусу сумнівна
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що поки немає доказів ефективності російської вакцини, про реєстрацію якої 11 серпня заявив президент РФ Володимир Путін.
Про це Віктор Ляшко написав у фейсбук. За його словами, саме обмежені дані щодо перебігу клінічних випробувань та дотримання їх вимог не дозволяють впевнено сказати, чи буде російська вакцина ефективною і безпечною, та чи має вона шанси на масове використання.
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Відомо, що Російська Федерація досі не провела третьої фази клінічних випробувань, яка б дозволила накопичити достатнє наукове підґрунтя для практичного використання вакцини на людях.
Ляшко також нагадав про прохання Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо того, аби перегони зі створення вакцини не перетворились на нехтування безпечністю та ефективністю майбутніх вакцин.
До слова, наразі в світі є 26 вакцин-кандидатів, шість з яких вже проходять дослідження на ефективність з залученням значної кількості учасників.
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Що відомо про російську вакцину
- 11 серпня Путін оголосив про реєстрацію в РФ першої в світі вакцини від коронавірусу COVID-19.
- Масове виробництво вакцини від московського інституту Гамалії може розпочатися вже у вересні.
- Раніше доступ до неї отримали десятки чиновників та бізнесменів. Частина з них повідомила про побічні ефекти – лихоманку й м'язові болі.
- Тим часом очільник Кремля розповідає, що щеплення російською вакциною від COVID-19 вже зробила одна з його дочок.
- У світі критикують заяви Росії щодо реєстрації вакцини від коронавірусної інфекції. У США зазначили, що вакцина не пройшла всіх необхідних випробувань. А німецькі науковці взагалі сумніваються, що Росія спроможна створити таку вакцину.