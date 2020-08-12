Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що поки немає доказів ефективності російської вакцини, про реєстрацію якої 11 серпня заявив президент РФ Володимир Путін.

Про це Віктор Ляшко написав у фейсбук. За його словами, саме обмежені дані щодо перебігу клінічних випробувань та дотримання їх вимог не дозволяють впевнено сказати, чи буде російська вакцина ефективною і безпечною, та чи має вона шанси на масове використання.

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Відомо, що Російська Федерація досі не провела третьої фази клінічних випробувань, яка б дозволила накопичити достатнє наукове підґрунтя для практичного використання вакцини на людях.

Віктор Ляшко “ВООЗ та навіть російська Асоціація організації клінічних досліджень безуспішно радили Міністерству охорони здоров’я РФ утриматися від реєстрації вакцини. Підстава для таких рекомендацій — обмежені дані щодо ефективності кандидата.”

Важливо! У світі є чимала кількість розробок, які зайшли значно далі, ніж вакцина, розроблена в РФ, проте які очікують на повноцінне завершення випробувань та прекваліфікацію ВООЗ

Ляшко також нагадав про прохання Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо того, аби перегони зі створення вакцини не перетворились на нехтування безпечністю та ефективністю майбутніх вакцин.

До слова, наразі в світі є 26 вакцин-кандидатів, шість з яких вже проходять дослідження на ефективність з залученням значної кількості учасників.

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