У світі безжально критикують заяви Росії щодо реєстрації вакцини від коронавірусної інфекції. Якщо в США затію РФ просто висміяли, то у Німеччині взагалі сумніваються, що Росія спроможна створити таку вакцину.

Так, у США про це заговорила помічниця президента США Келліан Когуей. Зокрема, в ефірі Fox News вона сказала, що російська вакцина не пройшла всіх необхідних випробувань.

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Ми у США маємо шість потенційних вакцин на третій стадії розробки, а вони (Росія – 24 канал), судячи з усього, навіть не дійшли до цього,

– підняла на кпин старання РФ Когуей.

Вона також додала, що у США і РФ різні стандарти щодо розробки вакцин. Зокрема, – у США вони суворіші.

Що кажуть у Німеччині

У Німеччині взагалі вважають, що історії про створену російську вакцину – яйця виїденого не варті. Зокрема, прессекретар МОЗ Німеччини заявив, що про якість, ефективність та безпечність російської вакцини нічого не відомо.

Позитивний баланс користі та ризику для вакцини має бути продемонстрований, перш ніж її можна буде використовувати в широкому масштабі,

– наголосив він, додавши, що в ЄС безпека пацієнтів є пріоритетом.

У Німеччині також додають: в питанні схвалення вакцини в Росії спостерігається недостатня прозорість і, за попередньою інформацією, відсутність даних щодо безпеки та ефективності клінічних випробувань на кількох тисячах волонтерів. Тому затвердження нової вакцини слід розглядати з обережністю.

Скептично до інформації про затвердження у Росії першої у світі вакцини проти коронавірусу поставились і лікарі.

Приміром, президент Німецької медичної асоціації Клаус Рейнхардт назвав схвалення вакцини "експериментом на людях з високим ризиком". Він додав, що йому здається, – це не більше, аніж "популістський захід авторитарної держави, яка хоче продемонструвати світові свої наукові можливості".

Рейнхардт назвав "безвідповідальним" вакцинувати цілі групи населення на цій стадії розвитку препарату.

Що передувало такій нещадній критиці Росії: