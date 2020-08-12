В мире безжалостно критикуют заявления России о регистрации вакцины от коронавирусной инфекции. Если в США затею РФ просто высмеяли, то в Германии вообще сомневаются, что Россия способна создать такую ​​вакцину.

Так, в США об этом заговорила помощница президента США Келлиан Когуей. В частности, в эфире Fox News она сказала, что российская вакцина не прошла всех необходимых испытаний.

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Мы в США имеем шесть потенциальных вакцин на третьей стадии разработки, а они (Россия – 24 канал), судя по всему, даже не дошли до этого,

– подняла на смех старания РФ Когуей.

Она также добавила, что в США и РФ разные стандарты по разработке вакцин. В частности – в США они более строгие.

Что говорят в Германии

В Германии вообще считают, что истории о созданной российской вакцине – яйца выеденного не стоят. В частности, пресс-секретарь Минздрава Германии заявил, что о качестве, эффективности и безопасности российской вакцины ничего не известно.

Положительный баланс пользы и риска для вакцины должен быть продемонстрирован, прежде чем ее можно будет использовать в широком масштабе,

– подчеркнул он, добавив, что в ЕС безопасность пациентов является приоритетом.

В Германии также добавляют: в вопросе одобрения вакцины в России наблюдается недостаточная прозрачность и, по предварительной информации, отсутствие данных по безопасности и эффективности клинических испытаний на нескольких тысячах волонтеров. Поэтому информацию о регистрации новой вакцины следует рассматривать с осторожностью.

Скептически к информации об регистрации в России первой в мире вакцины против коронавируса отнеслись и врачи.

К примеру, президент Немецкой медицинской ассоциации Клаус Рейнхардт назвал утверждение вакцины "экспериментом на людях с высоким риском" . Он добавил, что ему кажется, – это не более, чем "популистское мероприятие авторитарного государства, которое хочет продемонстрировать миру свои научные возможности".

Рейнхардт назвал "безответственным" вакцинировать целые группы населения на этой стадии развития вакцины.

Что предшествовало такой беспощадной критике России: