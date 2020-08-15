Росія заявила про старт масового виробництва вакцини COVID-19
В Росії заявили про початок виробництва вакцини проти COVID-19, про реєстрацію якої заявили попередньо. Той факт, що світові науковці висловили сумніви в ефективності та безпечності вакцини, російське МОЗ не врахувало.
Пресслужба Міністерства охорони здоров'я РФ зазначила, що виробництво вакцини вже розпочали, пише Інтерфакс.
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Вакцину розробили дослідники московського інституту Гамалії, де пообіцяли що масова вакцинація росіян від коронавірусу може стартувати в грудні – січні.
Виробляти вакцину буде фармацевтичний завод"Біннофарм" в Зеленограді. Керівництво фармфірми заявило, що їх потужностей вистачить, щоб виробити близько 1,5 мільйона доз вакцини в рік.
Чому не варто радіти таким успіхам?Російська Федерація досі не провела третьої фази клінічних випробувань, яка б дозволила накопичити достатнє наукове підґрунтя для практичного використання вакцини на людях.
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Що відомо про російську вакцину проти COVID-19
- 11 серпня Путін оголосив про реєстрацію у РФ першої у світі вакцини проти коронавірусу COVID-19.
- Щеплення вже встигли зробити десяткам чиновників та бізнесменів, а також доньці Путіна. Частина з них повідомила про побічні ефекти – лихоманку й м'язові болі.
- У США не вірять, що Росія розробила безпечну й ефективну вакцину проти COVID-19. Зокрема, головний інфекціоніст країни вказав на те, що Москва так і не закінчила всі етапи клінічних випробувань.
- Журнал Science зауважив, що Росія не скоро зможе користатися своєю вакциною. Адже сама знає, що її вакцина ще не готова. Про це свідчать реєстраційні документи самого препарату, якими хвалився Путін.