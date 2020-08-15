В Росії заявили про початок виробництва вакцини проти COVID-19, про реєстрацію якої заявили попередньо. Той факт, що світові науковці висловили сумніви в ефективності та безпечності вакцини, російське МОЗ не врахувало.

Пресслужба Міністерства охорони здоров'я РФ зазначила, що виробництво вакцини вже розпочали, пише Інтерфакс.

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Вакцину розробили дослідники московського інституту Гамалії, де пообіцяли що масова вакцинація росіян від коронавірусу може стартувати в грудні – січні.

Виробляти вакцину буде фармацевтичний завод"Біннофарм" в Зеленограді. Керівництво фармфірми заявило, що їх потужностей вистачить, щоб виробити близько 1,5 мільйона доз вакцини в рік.

Чому не варто радіти таким успіхам? Російська Федерація досі не провела третьої фази клінічних випробувань, яка б дозволила накопичити достатнє наукове підґрунтя для практичного використання вакцини на людях.

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Що відомо про російську вакцину проти COVID-19