В России заявили о начале производства вакцины против COVID-19, о регистрации которой заявили ранее. Тот факт, что мировые ученые выразили сомнения в эффективности и безопасности вакцины, российский Минздрав не учел.

Пресс-служба Министерства здравоохранения РФ отметила, что производство вакцины уже начали, пишет Интерфакс.

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Вакцину разработали исследователи московского института Гамалеи, где пообещали, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать в декабре – январе.

Производить вакцину будет фармацевтический завод "Биннофарм" в Зеленограде. Руководство фармфирмы заявило, что их мощностей хватит, чтобы произвести около 1,5 миллиона доз вакцины в год.

Почему не стоит радоваться таким успехам? Российская Федерация до сих пор не провела третьей фазы клинических испытаний, которая бы позволила накопить достаточное научное основание для практического использования вакцины на людях.

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Что известно о российской вакцине против COVID-19