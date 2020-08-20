ВОЗ начали переговоры с Россией относительно их вакцины против COVID-19
В ВОЗ заявили, что хотят узнать больше о вакцине от коронавируса российского производства. Ведь, она не прошла все необходимые этапы испытаний.
Российская вакцина не прошла расширенные испытания, которые обычно нужны для доказательства ее эффективности перед лицензированием, что является нарушением научного протокола. Об этом сообщает АР.
Читайте также Россия заявила о старте массового производства вакцины COVID-19
Специалист по чрезвычайным ситуациям в Европейском региональном бюро ВОЗ Кэтрин Смоллвуд заявила, что агентство начало "прямые переговоры" с Россией по вакцине.
По мнению ученых, испытание экспериментальной вакцины на десятках тысяч людей является единственным способом определить, работает она или нет.
В ВОЗ признали, что сейчас применяют "ускоренный подход", чтобы разработать вакцину как можно быстрее, но подчеркнула, что "важно, чтобы безопасность и эффективность все-таки были соблюдены".
Мы не заморачиваемся с неудачной работой, мы хотим уделить время, чтобы реально понять, на каком этапе находится разработка вакцины, и получить как можно больше информации о шагах, которые уже были сделаны,
– добавили в ВОЗ.
К теме "Даже обезьянам не дадим": в США резко высказались в сторону российской вакцины против COVID-19
Что известно о российской вакцине против COVID-19
- 11 августа Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины против коронавируса COVID-19.
- Прививки уже успели сделать десяткам чиновников и бизнесменов, а также дочери Путина. Часть из них сообщила о побочных эффектах – лихорадке и мышечных болях.
- В США не верят, что Россия разработала безопасную и эффективную вакцину против COVID-19. В частности, главный инфекционист страны указал на то, что Москва так и не закончила все этапы клинических испытаний.
- Журнал Science заметил, что Россия не скоро сможет пользоваться своей вакциной. Ведь сама знает, что ее вакцина еще не готова. Об этом свидетельствуют регистрационные документы самого препарата, которыми хвастался Путин.
- Впрочем, уже 15 августа в России заявили о начале массового производства вакцины, а тот факт, что мировые ученые выразили сомнения в эффективности и безопасности вакцины, российский Минздрав не учел.