В ВОЗ заявили, что хотят узнать больше о вакцине от коронавируса российского производства. Ведь, она не прошла все необходимые этапы испытаний.

Российская вакцина не прошла расширенные испытания, которые обычно нужны для доказательства ее эффективности перед лицензированием, что является нарушением научного протокола. Об этом сообщает АР.

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Специалист по чрезвычайным ситуациям в Европейском региональном бюро ВОЗ Кэтрин Смоллвуд заявила, что агентство начало "прямые переговоры" с Россией по вакцине.

По мнению ученых, испытание экспериментальной вакцины на десятках тысяч людей является единственным способом определить, работает она или нет.

В ВОЗ признали, что сейчас применяют "ускоренный подход", чтобы разработать вакцину как можно быстрее, но подчеркнула, что "важно, чтобы безопасность и эффективность все-таки были соблюдены".

Мы не заморачиваемся с неудачной работой, мы хотим уделить время, чтобы реально понять, на каком этапе находится разработка вакцины, и получить как можно больше информации о шагах, которые уже были сделаны,

– добавили в ВОЗ.

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