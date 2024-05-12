Так, мова про сік, але не усе так просто. Річ у тім, що цим пацієнтам усе ж важливл включити фрукти у свій раціон. Ба більше, щодо того, які фрукти їсти – теж обмежень немає. Однак деякі фрукти, зокрема і у вигляді соків, а також сухофрукти, містять високу кількість цукру. Розбираємо детально.

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Яких фруктів краще уникати при діабеті

Як ми уже зазначили вище, людям з діабетом, не слід повністю виключати фрукти зі свого раціону. Є наукові дані, які підтвердили, що вживання фруктів може допомогти запобігти діабету. Однак, треба розуміти їх поживну цінність і вміти планувати раціон.

А ось з соками не усе так позитивно. За даними Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC), вживання фруктового соку під час їжі або окремо швидко підвищує рівень цукру в крові.

На відміну від цілих фруктів, які містять клітковину, сік є концентрованим джерелом цукру, а тому може швидко підвищити рівень цукру в крові.

Схожа історія і з сухофруктами. Через видалення води під час сушіння сухофрукти мають набагато вищу концентрацію цукру порівняно зі свіжими фруктами, тому відповідний розмір порції значно менший.

Американська асоціація з діабету (ADA) підтверджує, що помірне вживання сухофруктів може бути гарним варіантом для людей з діабетом.