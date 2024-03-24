Передусім варто розуміти, що інсулінорезистентністю називають стан, коли клітини не сприймають гормон інсулін, який розщеплює глюкозу.

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"Таку нечутливість підшлункова залоза сприймає як недостатній рівень виробленого нею інсуліну, і починає виробляти його більше і більше. Це може спровокувати виснаження органу. І власне, це вже дійсно загрожує розвитком діабету", – наголошують у МОЗ.

Чому виникає інсулінорезистентність

Часто чинники розвитку нечутливості до інсуліну поєднуються і чинять руйнівну дію з подвійною чи навіть потрійною силою. Ендокринологи окреслили 8 чтіких факторів розвитку інсулінорезистентністі:

надлишок калорій у раціоні та відповідно – набір маси тіла за рахунок жирової тканини;

постійно підвищений рівень глюкози в крові через те, що людина весь час щось жує;

накопичення вісцерального жиру;

високий рівень холестерину;

надлишок солі в раціоні;

брак клітковини унаслідок незбалансованого харчування;

приймання певних ліків (глюкокортикоїди, антиандрогени, деякі антидепресанти);

малорухливий спосіб життя.

Симптоми інсулінорезистентністі

У людини підвищується тиск, збільшується рівень сечовини у крові, з'являється схильність до тромбозів.

Інсулінорезистентність, звісно, не за день чи два перетвориться на діабет, не обов'язково і черех 10 – 15 років, але неухильно призведе до цього. Водночас збільшуючи в рази ризик інсульту чи інфаркту,

– наголосили у МОЗ.

Профілактика інсулінорезистентністі

Передусім варто зменшити споживання калорій і нормалізувати масу тіла. Також слід відмовитись від смаження під час приготування їжі.

Довідково. Нагрівання їжі вище 180 градусів утворює сполуки, які сприяють розвитку діабету. Продукти краще відварювати, тушкувати, запікати.

Крім того, варто відмовитися від продуктів із високим глікемічним індексом, а це солодощі, картопляне пюре, мюслі, білий хліб, випічка.

Ну і не завадить додати спорт у своє життя і звісно – налагодити повноцінний сон.