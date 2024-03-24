Передусім варто розуміти, що інсулінорезистентністю називають стан, коли клітини не сприймають гормон інсулін, який розщеплює глюкозу.
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"Таку нечутливість підшлункова залоза сприймає як недостатній рівень виробленого нею інсуліну, і починає виробляти його більше і більше. Це може спровокувати виснаження органу. І власне, це вже дійсно загрожує розвитком діабету", – наголошують у МОЗ.
Чому виникає інсулінорезистентність
Часто чинники розвитку нечутливості до інсуліну поєднуються і чинять руйнівну дію з подвійною чи навіть потрійною силою. Ендокринологи окреслили 8 чтіких факторів розвитку інсулінорезистентністі:
- надлишок калорій у раціоні та відповідно – набір маси тіла за рахунок жирової тканини;
- постійно підвищений рівень глюкози в крові через те, що людина весь час щось жує;
- накопичення вісцерального жиру;
- високий рівень холестерину;
- надлишок солі в раціоні;
- брак клітковини унаслідок незбалансованого харчування;
- приймання певних ліків (глюкокортикоїди, антиандрогени, деякі антидепресанти);
- малорухливий спосіб життя.
Симптоми інсулінорезистентністі
У людини підвищується тиск, збільшується рівень сечовини у крові, з'являється схильність до тромбозів.
Інсулінорезистентність, звісно, не за день чи два перетвориться на діабет, не обов'язково і черех 10 – 15 років, але неухильно призведе до цього. Водночас збільшуючи в рази ризик інсульту чи інфаркту,
– наголосили у МОЗ.
Профілактика інсулінорезистентністі
Передусім варто зменшити споживання калорій і нормалізувати масу тіла. Також слід відмовитись від смаження під час приготування їжі.
Крім того, варто відмовитися від продуктів із високим глікемічним індексом, а це солодощі, картопляне пюре, мюслі, білий хліб, випічка.
Ну і не завадить додати спорт у своє життя і звісно – налагодити повноцінний сон.