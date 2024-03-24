Прежде всего следует понимать, что инсулинорезистентностью называют состояние, когда клетки не воспринимают гормон инсулин, который расщепляет глюкозу.

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"Такую нечувствительность поджелудочная железа воспринимает как недостаточный уровень производимого ею инсулина, и начинает производить его больше и больше. Это может спровоцировать истощение органа. И собственно, это уже действительно грозит развитием диабета", – отмечают в Минздраве.

Почему возникает инсулинорезистентность

Часто факторы развития нечувствительности к инсулину сочетаются и оказывают разрушительное действие с двойной или даже тройной силой. Эндокринологи выделили 8 чтиких факторов развития инсулинорезистентности:

избыток калорий в рационе и соответственно – набор массы тела за счет жировой ткани;

постоянно повышенный уровень глюкозы в крови из-за того, что человек все время что-то жует;

накопление висцерального жира;

высокий уровень холестерина;

избыток соли в рационе;

недостаток клетчатки вследствие несбалансированного питания;

прием определенных лекарств (глюкокортикоиды, антиандрогены, некоторые антидепрессанты);

малоподвижный образ жизни.

Симптомы инсулинорезистентности

У человека повышается давление, увеличивается уровень мочевины в крови, появляется склонность к тромбозам.

Инсулинорезистентность, конечно, не за день или два превратится в диабет, не обязательно и через 10 – 15 лет, но неуклонно приведет к этому. В то же время увеличивая в разы риск инсульта или инфаркта,

– отметили в Минздраве.

Профилактика инсулинорезистентности

Прежде всего следует уменьшить потребление калорий и нормализовать массу тела. Также следует отказаться от жарки во время приготовления пищи.

Справочно. Нагрев пищи выше 180 градусов образует соединения, которые способствуют развитию диабета. Продукты лучше отваривать, тушить, запекать.

Кроме того, стоит отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом, а это сладости, картофельное пюре, мюсли, белый хлеб, выпечка.

Ну и не помешает добавить спорт в свою жизнь и конечно – наладить полноценный сон.