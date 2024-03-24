Прежде всего следует понимать, что инсулинорезистентностью называют состояние, когда клетки не воспринимают гормон инсулин, который расщепляет глюкозу.
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"Такую нечувствительность поджелудочная железа воспринимает как недостаточный уровень производимого ею инсулина, и начинает производить его больше и больше. Это может спровоцировать истощение органа. И собственно, это уже действительно грозит развитием диабета", – отмечают в Минздраве.
Почему возникает инсулинорезистентность
Часто факторы развития нечувствительности к инсулину сочетаются и оказывают разрушительное действие с двойной или даже тройной силой. Эндокринологи выделили 8 чтиких факторов развития инсулинорезистентности:
- избыток калорий в рационе и соответственно – набор массы тела за счет жировой ткани;
- постоянно повышенный уровень глюкозы в крови из-за того, что человек все время что-то жует;
- накопление висцерального жира;
- высокий уровень холестерина;
- избыток соли в рационе;
- недостаток клетчатки вследствие несбалансированного питания;
- прием определенных лекарств (глюкокортикоиды, антиандрогены, некоторые антидепрессанты);
- малоподвижный образ жизни.
Симптомы инсулинорезистентности
У человека повышается давление, увеличивается уровень мочевины в крови, появляется склонность к тромбозам.
Инсулинорезистентность, конечно, не за день или два превратится в диабет, не обязательно и через 10 – 15 лет, но неуклонно приведет к этому. В то же время увеличивая в разы риск инсульта или инфаркта,
– отметили в Минздраве.
Профилактика инсулинорезистентности
Прежде всего следует уменьшить потребление калорий и нормализовать массу тела. Также следует отказаться от жарки во время приготовления пищи.
Кроме того, стоит отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом, а это сладости, картофельное пюре, мюсли, белый хлеб, выпечка.
Ну и не помешает добавить спорт в свою жизнь и конечно – наладить полноценный сон.