При этом, многие продукты, которые считаются обязательной частью средиземноморской диеты, являются слишком дорогими или же недоступными для жителей многих стран и целых регионов. И это является существенным недоилоком диеты, но и его можно решить.

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Для того, чтобы получать пользу от средиземноморской диеты, достаточно скорректировать и "подтасовать" набор продуктов под ваш регион и сделать меню разнообразным.

Оливки и лосось – не основа средиземноморской диеты не основа средиземноморской диеты

Многие из тех, кто попробовал средиземноморскую диету, были смущены достаточно специфическим набором рекомендованных блюд и определенных продуктов. Например, в некоторых регионах мира сложно найти нежирную рыбу в больших количествах.

Однако главные принципы этого питания – акцент на растительную пищу, цельнозерновые продукты, ненасыщенные жиры и тому подобное. Что доступно в условиях различных национальных привычек в питании.

Вокруг средиземноморской диеты возник нездоровый культ, связан именно с непониманием того, что вы можете правильно питаться без привязки к итальянской, греческой и испанской кухне,

– отмечают аналитики.

Они отмечают, что фрукты, овощи, орехи, семена, цельнозерновые продукты – доступны не в каждой национальной кухне. Поэтому не следует "зацикливаться" на рыбе и оливковом масле.

"Часто, если человек, например, не любит морепродукты и оливки, он считает, что ему не подходит средиземноморская диета", – добавляет Шейна Спенс, диетолог из Нью-Йорка.

И отмечает, что следует расширять понимание основной концепции средиземноморской диеты и таки перейти на действительно здоровое питание.

Главная идея средиземноморской диеты – чтобы в питании преобладала пища растительного происхождения, а ненасыщенные жиры полностью вытеснили насыщенные.

Национальные кухни мира содержат все для этого

Медики отмечают, что в любой национальной кухне есть блюда из овощей, цельнозерновых продуктов и фруктов.

"Вы можете создать свою собственную средиземноморскую диету, в каком бы регионе мира вы не проживали", – добавляют они.

Среди примеров они приводят овощи в тушеном или вареном виде. Ведь они представлены в любой кухне мира, будь то китайская, индийская или мексиканская.

Таким образом, ничто не мешает вам придерживаться принципов здорового питания, заложенных в средиземноморской диете, даже когда в вашем регионе недоступны или слишком дорогие многие ее компоненты.