Дональд Трамп заявив, що Америка наблизилась до створення вакцини, і вже за кілька тижнів вона буде готова в США. Cтатистика заражень коронавірусом зростає по всьому світу. А у ВООЗ застерігають, що найгірше – попереду.

Більше про те, коли справді може з'явитися вакцина проти COVID-19 та що кажуть вчені щодо її ефективності – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Дональд Трамп поспішає, адже в США у листопаді відбудуться президентські вибори. Відтак він прагне, аби голосування проходило як зазвичай, а не віддалено, тому що остерігається масштабних фальсифікацій. Тому намагається у будь-який спосіб стимулювати розробників вакцини проти COVID-19, щоб убезпечити американських виборців.

Втім не лише Дональд Трамп з нетерпінням чекає на появу ефективної вакцини проти COVID-19. У світі збільшується кількість хворих на коронавірус. У Всесвітній організації охорони здоров'я наголошують, що найгірша ситуація ще попереду.

У жовтні-листопаді ми побачимо зростання смертності,

– повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

Етапи випробування вакцин

Щеплення може зупинити загрозу. Наразі у світі розробляють майже 400 вакцин. При цьому розробники використовують 7 різних способів імунізації:

за допомогою ослабленого вірусу;

частини його ДНК або РНК;

частини білка вірусу, аденовірусу або ж живого вірусу.

Поки що зарано говорити про те, який з них буде ефективнішим. Це мають виявити випробування. Їх проводять у три етапи.

► На першому етапі препарат дають кільком десяткам людей і перевіряють, чи викликає він побічні дії та які.

► До другого вже залучають кілька сотень піддослідних. І, крім побічних ефектів, досліджують схему вакцинації. Тобто скільки препарату, коли і як часто його треба давати пацієнту.

►Найголовніша – це остання, третя фаза. За словами голови Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федора Лапія, саме в третій фазі вивчається ефективність. Тут залучається в дослідження більше, ніж тисяча осіб. Також у третій фазі вивчають безпеку імунізації.

Критика російської потенційної вакцини

На третій етап випробувань вийшло лише шість розробників вакцини:

дві американські компанії;

дві китайські;

одна британська;

російський центр Гамалії.

При цьому росіяни, попри не завершену перевірку безпеки їхнього препарату "Супутник V", поквапилися першими видати дозвіл на його виробництво. Провідні експерти-імунологи переконані: це надто ризикований крок.

"Вже після опублікування в журналі The Lancet даних досліджень першої-другої фази, більшість науковців у світі висунули підозри у фальшуванні даних щодо російської вакцини", – відзначив Федір Лапій.

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Попри це, росіяни вже запропонували її тестувати на громадянах Бразилії та Білорусі.

У Британії призупинили випробування вакцини через побічний ефект

Тим часом один з лідерів перегонів розробки вакцини – британсько-шведська компанія AstraZeneca – минулого тижня змушена була призупинити тестування. У одного з 30 тисяч піддослідних виявили неврологічні проблеми.

Ексзаступник міністра охорони здоров'я США пояснив, що це дуже рідкісний діагноз – поперековий мієліт. Зазвичай це може бути викликано або реакцією імунної системи, або вірусом. Втім до цього часу жодного разу вакцини не ставали причиною цього захворювання.

За тиждень тестування відновили після ретельної перевірки хворого піддослідного. Наразі фахівці AstraZeneca не розголошують, що стало причиною захворювання. Експерти ж пояснюють: затримки та перевірки на всіх фазах випробувань – це нормальне явище. Головне – провести достатню кількість тестів, аби виключити ризики для великих груп пацієнтів.

Поки не пройдуть всі 3 фази дослідження, і поки не буде з'ясовано питання безпеки та ефективності, не мовиться про реєстрацію вакцини. Це дуже важливі компоненти перш ніж вакцина з'явиться на світовій арені,

– наголосив Федір Лапій.

Відтак розробники дуже обережно називають терміни появи вакцини. Найбільш реалістичні – це перший квартал 2021 року.

Чому вакцина проти коронавірусу може не з'явитись в Україні

Однак навіть за готовності препарату, дуже складно виробити достатню кількість доз для того, аби задовольнити потреби всіх країн. Та й ціна вакцини може виявитися занадто високою.

Аби вирішити цю проблему, у ВООЗ запустили програму COVAХ. Під неї створили фонд для закупівлі препарату для нужденних країн та країн на стадії розвитку. І Україна є учасником цієї програми. Втім лише міжнародних зусиль у цьому питанні не достатньо.

Потрібні ще й відповідні дії вітчизняних політиків. Законодавство України передбачає довготривалу процедуру реєстрації іноземних профілактичних препаратів. І це може значно загальмувати масову вакцинацію населення.

Якщо народні депутати не внесуть зміни в законодавство України, то країна може залишитися на довгий час без вакцини проти COVID-19,

– розповів Федір Лапій.

Не вирішеним також залишається питання вакцинації людей зі складними захворюваннями та людей літнього віку. Адже поки випробування проводять на здорових людях віком від 21 до 65 років.

А ці групи населення наражаються на більший ризик ускладнень при зараженні коронавірусом. Імунологи зазначають, що такі випробування потрібно почати проводити найближчим часом.