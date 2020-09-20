Дональд Трамп заявил, что Америка подошла к созданию вакцины, и уже через несколько недель она будет готова в США. Статистика заражений коронавирусом растет по всему миру. А в ВОЗ предупреждают, что худшее – впереди.

Больше о том, когда действительно может появиться вакцина против COVID-19 и что говорят ученые о ее эффективности – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Дональд Трамп спешит, ведь в США в ноябре состоятся президентские выборы. Поэтому он хочет, чтобы голосование проходило как обычно, а не удаленно, так как опасается масштабных фальсификаций. Поэтому пытается любым способом стимулировать разработчиков вакцины против COVID-19, чтобы обезопасить американских избирателей.

Впрочем, не только Дональд Трамп с нетерпением ждет появления эффективной вакцины против COVID-19. В мире увеличивается количество больных коронавирусом. Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что худшее еще впереди.

В октябре-ноябре мы увидим рост смертности,

– сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Этапы испытания вакцин

Прививка может остановить угрозу. Сейчас в мире разрабатывают почти 400 вакцин. При этом разработчики используют 7 различных способов иммунизации

с помощью ослабленного вируса;

части его ДНК или РНК;

части белка вируса, аденовируса или живого вируса.

Пока рано говорить о том, какой из них будет эффективным. Это должны выявить испытания. Их проводят в три этапа.

► На первом этапе препарат дают нескольким десяткам людей и проверяют, вызывает ли он побочные действия и какие.

► Ко второму уже привлекают несколько сотен испытуемых. И, кроме побочных эффектов, исследуют схему вакцинации. То есть сколько препарата, когда и как часто его нужно давать пациенту.

►Самая главная – это последняя, ​​третья фаза. По словам главы Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федора Лапия, именно в третьей фазе изучается эффективность. Здесь привлекается к исследованию более тысячи человек. Также в третьей фазе изучают безопасность иммунизации.

Критика российской потенциальной вакцины

На третий этап испытаний вышло только шесть разработчиков вакцины:

две американские компании;

две китайские;

одна британская;

российский центр Гамалеи.

При этом россияне, несмотря на не завершенную проверку безопасности их препарата "Спутник V", поторопились первыми выдать разрешение на его производство. Ведущие эксперты-иммунологи убеждены: это слишком рискованный шаг.

"Уже после опубликования в журнале The Lancet данных исследований первой-второй фазы, большинство ученых в мире выдвинули подозрения в фальсификации данных о российской вакцине", – отметил Федор Лапий.

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Несмотря на это, россияне уже предложили ее тестировать на гражданах Бразилии и Беларуси.

В Британии приостановили испытания вакцины из-за побочного эффекта

Между тем один из лидеров гонки разработки вакцины – британско-шведская компания AstraZeneca – на прошлой неделе вынуждена была приостановить тестирование. У одного из 30 тысяч испытуемых обнаружили неврологические проблемы.

Бвыший замминистра здравоохранения США объяснил, что это очень редкий диагноз – поясничный миелит. Обычно это может быть вызвано или реакцией иммунной системы, или вирусом. Впрочем до сих пор ни разу вакцины не становились причиной этого заболевания.

Через неделю тестирование возобновили после тщательной проверки больного подопытного. Пока что специалисты AstraZeneca не разглашают, что стало причиной заболевания. Эксперты же объясняют: задержки и проверки на всех фазах испытаний – это нормальное явление. Главное – провести достаточное количество тестов, чтобы исключить риски для больших групп пациентов.

Пока не пройдут все 3 фазы исследования, и пока не будет выяснен вопрос безопасности и эффективности, и речи быть не может о регистрации вакцины. Это очень важные компоненты прежде чем вакцина появится на мировой арене,

– отметил Федор Лапий.

Поэтому разработчики очень осторожно называют сроки появления вакцины. Наиболее реалистичные – это первый квартал 2021 года.

Почему вакцина против коронавируса может не появиться в Украине

Однако даже при готовности препарата, очень сложно выработать достаточное количество доз для того, чтобы удовлетворить потребности всех стран. И цена вакцины может оказаться слишком высокой.

Чтобы решить эту проблему, в ВОЗ запустили программу COVAХ. Под нее создали фонд для закупки препарата для нуждающихся стран и развивающихся стран. И Украина является участником этой программы. Впрочем лишь международных усилий в этом вопросе мало.

Нужны еще и соответствующие действия отечественных политиков. Законодательство Украины предусматривает длительную процедуру регистрации иностранных профилактических препаратов. И это может значительно затормозить массовую вакцинацию населения.

Если народные депутаты не внесут изменения в законодательство Украины, то страна может остаться на долгое время без вакцины против COVID-19

– рассказал Федор Лапий.

Нерешенным также остается вопрос вакцинации людей со сложными заболеваниями и пожилых людей. Ведь пока испытания проводят на здоровых людях в возрасте от 21 до 65 лет.

А эти группы населения подвергаются больший риск осложнений при заражении коронавирусом. Иммунологи отмечают, что такие испытания нужно начать проводить в ближайшее время.