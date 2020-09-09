Англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca призупинила випробування розробки своєї вакцини у Великій Британії через незрозумілі побічні наслідки.

Це стандартний запобіжний засіб під час випробувань вакцин, призначений для того, щоб експериментальні вакцини не викликали серйозних реакцій у добровольців. Про це пише видання CNN.

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Це нормальна дія, яка має відбуватися щоразу, коли під час одного з випробувань виявляється потенційно незрозуміле захворювання, поки воно розслідується, щоб забезпечити цілісність випробувань,

– йдеться у повідомленні.

Розробники додали, що у великих випробуваннях хвороби будуть виникати випадково, але їх потрібно перевіряти ретельно й незалежно.

Нагадаємо, що вакцина AstraZeneca – одна з трьох вакцин проти коронавірусу, що перебувають на третій стадії випробувань у США.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу