Випробування вакцини від COVID-19 призупинили через незрозумілий побічний ефект у добровольця
Англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca призупинила випробування розробки своєї вакцини у Великій Британії через незрозумілі побічні наслідки.
Це стандартний запобіжний засіб під час випробувань вакцин, призначений для того, щоб експериментальні вакцини не викликали серйозних реакцій у добровольців. Про це пише видання CNN.
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Це нормальна дія, яка має відбуватися щоразу, коли під час одного з випробувань виявляється потенційно незрозуміле захворювання, поки воно розслідується, щоб забезпечити цілісність випробувань,
– йдеться у повідомленні.
Розробники додали, що у великих випробуваннях хвороби будуть виникати випадково, але їх потрібно перевіряти ретельно й незалежно.
Нагадаємо, що вакцина AstraZeneca – одна з трьох вакцин проти коронавірусу, що перебувають на третій стадії випробувань у США.
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