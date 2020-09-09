Загалом з початку епідемії в Україні підтвердили 143 030 випадків інфікування коронавірусною інфекцією.

Нові дані з'явилися у Системі моніторинг поширення епідемії коронавірусу, створеної Апаратом РНБО України.

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Загалом підтверджено в Україні 143 030 випадків зараження COVID-19. 2 979 людей померли від ускладнень. 45 з них – за минулу добу.

З позитивних новин – 64 703 осіб одужали від інфекції, за попередню добу кількість збільшилася на 1 157.

Станом на 9 вересня зафіксовано 75 348 активних випадків.

Скільки випадків коронавірусу підтвердили в Україні

Львівська область – 16 269 (+196)

Київ – 15 821 (+310)

Чернівецька область – 11 581 (+150)

Харківська область – 11 493 (+291)

Івано-Франківська область – 10 659 (+151)

Рівненська область – 9943 (+83)

Одеська область – 8827 (+106)

Закарпатська область – 8277 (+97)

Тернопільська область – 7824 (+244)

Київська область – 6459 (+89)

Волинська область – 6015 (+72)

Вінницька область – 4503 (+53)

Житомирська область – 3879 (+67)

Хмельницька область – 3355 (+102)

Дніпропетровська область – 2923 (+80)

Чернігівська область – 2515 (+65)

Сумська область – 2143 (+73)

Черкаська область – 2121 (+75)

Запорізька область – 2041 (+60)

Донецька область – 1762 (+87)

Миколаївська область – 1714 (+24)

Полтавська область – 1018 (+21)

Кіровоградська область – 870 (+3)

Херсонська область – 538 (+20)

Луганська область – 480 (+32)



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