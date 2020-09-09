В Україні виявили ще 2 551 хворого на COVID-19: статистика
Загалом з початку епідемії в Україні підтвердили 143 030 випадків інфікування коронавірусною інфекцією.
Нові дані з'явилися у Системі моніторинг поширення епідемії коронавірусу, створеної Апаратом РНБО України.
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Загалом підтверджено в Україні 143 030 випадків зараження COVID-19. 2 979 людей померли від ускладнень. 45 з них – за минулу добу.
З позитивних новин – 64 703 осіб одужали від інфекції, за попередню добу кількість збільшилася на 1 157.
Станом на 9 вересня зафіксовано 75 348 активних випадків.
Скільки випадків коронавірусу підтвердили в Україні
- Львівська область – 16 269 (+196)
- Київ – 15 821 (+310)
- Чернівецька область – 11 581 (+150)
- Харківська область – 11 493 (+291)
- Івано-Франківська область – 10 659 (+151)
- Рівненська область – 9943 (+83)
- Одеська область – 8827 (+106)
- Закарпатська область – 8277 (+97)
- Тернопільська область – 7824 (+244)
- Київська область – 6459 (+89)
- Волинська область – 6015 (+72)
- Вінницька область – 4503 (+53)
- Житомирська область – 3879 (+67)
- Хмельницька область – 3355 (+102)
- Дніпропетровська область – 2923 (+80)
- Чернігівська область – 2515 (+65)
- Сумська область – 2143 (+73)
- Черкаська область – 2121 (+75)
- Запорізька область – 2041 (+60)
- Донецька область – 1762 (+87)
- Миколаївська область – 1714 (+24)
- Полтавська область – 1018 (+21)
- Кіровоградська область – 870 (+3)
- Херсонська область – 538 (+20)
- Луганська область – 480 (+32)
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