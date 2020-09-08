Новини про коронавірус 8 вересня: в Україні рекорд смертей, у світі 27 мільйонів інфікованих
В Україні понад 140 тисяч людей захворіли на коронавірусну недугу. Темпи поширення інфекцією не знизились, а навпаки пришвидшились. Стартувало навчання в школах, а відтак ризики інфікування дітей турбують багатьох. У світі ситуація теж без покращень, загалом на COVID-19 уже захворіли понад 27 мільйонів людей. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 8 вересня.
Новини про коронавірус в Україні 8 вересня
За минулу добу в Україні інфікувалися SARS-CoV-2 ще 2 411 людей. Відтак, станом на 8 вересня COVID-19 діагностували у 140 479 мешканців країни.
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Від учора виписали 940 пацієнтів. Останній ПЛР-тест за їхніми зразками показав негативний результат. Втім, на жаль, ще 57 хворих померли – це наразі найбільша кількість смертей в Україні від початку пандемії.
Загалом 63 546 хворих вже одужали, але 2 934 пацієнти померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Коронавірус в областях України 8 вересня
- Вінницька область – 4450 (+44);
- Волинська область – 5943 (+60);
- Дніпропетровська область – 2843 (+76);
- Донецька область – 1675 (+45);
- Житомирська область – 3812 (+66);
- Закарпатська область – 8180 (+89);
- Запорізька область – 1981 (+50);
- Івано-Франківська область – 10508 (+160);
- Кіровоградська область – 867 (+9);
- Київ – 15511 (+235);
- Київська область – 6370 (+92);
- Львівська область – 16073 (+192);
- Луганська область – 448 (+14);
- Миколаївська область – 1690 (+25);
- Одеська область – 8721 (+196);
- Полтавська область – 997 (+24);
- Рівненська область – 9860 (+98);
- Сумська область – 2070 (+107);
- Тернопільська область – 7580 (+190);
- Харківська область – 11202 (+230);
- Херсонська область – 518 (+18);
- Хмельницька область – 3253 (+58);
- Чернівецька область – 11431 (+159);
- Черкаська область – 2046 (+96);
- Чернігівська область – 2450 (+78).
Скільки українців померли від коронавірусу
- Львівська область – 447 (+5);
- Чернівецька область – 303 (+1);
- Закарпатська область – 273 (+2);
- Київ – 246 (+4);
- Івано-Франківська область – 244 (+2);
- Харківська область – 241 (+6);
- Рівненська область – 138 (+2);
- Волинська область – 129 (+2);
- Одеська область – 135 (+11);
- Київська область – 117 (+1);
- Вінницька область – 90;
- Тернопільська область – 87 (+2);
- Житомирська область – 75 (+1);
- Дніпропетровська область – 66 (+3);
- Хмельницька область – 56 (+4);
- Кіровоградська область – 47;
- Черкаська область – 41;
- Миколаївська область – 40 (+1);
- Сумська область – 31 (+2);
- Чернігівська область – 30 (+3);
- Запорізька область – 27 (+2);
- Донецька область – 26 (+2);
- Полтавська область – 22;
- Херсонська область – 14;
- Луганська область – 4 (+1).
- Коронавірус у Збройних силах України: від учора у Збройних силах України зареєстрували 27 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Семеро нових хворих госпіталізували до лікарень. За весь час пандемії одужали 1 437 військових, але 6 померли під час перебігу захворювання. На ізоляції та на самоізоляції зараз перебуває 491 військовослужбовець.
- COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу COVID-19 підтвердили у 102 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні SARS-CoV-2 виявили у 12 171 медичного працівника. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 8,7%. Близько 7,7 тисячі з них вже видужали. На жаль, щонайменше 98 медиків померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.
- Скільки правоохоронців захворіли на COVID-19: майже 2 тисячі співробітників Міністерства внутрішніх справ. У міністерстві також отримали 2, 7 мільярдів гривень. Ці гроші були зазначені на доплати для 87 тисячі співробітників відомства. Для людейи, які безпосередньо працювали на вулицях та виїжджали на місця правопорушень, а через це мали підвищену ймовірність підхопити COVID-19.
У Херсоні запрацювали COVID-патрулі: фото перевірок
На Херсонщині запрацювали COVID-патрулі, які перевіряють дотримання місцевими жителями вимог карантину. Наразі в регіоні діють 28 таких патрулів. Патрулі перевіряють, як жителі Херсона та області дотримуються вимог карантину.
Загалом поліція склала вже 1 160 протоколів про адміністративне правопорушення.
Місцеві вибори 2020: як організувати голосування під час коронавірусу
Напередодні місцевих виборів потрібно розробити алгоритми на випадки спалахів коронавірусу в членів комісій. Найбільшою зоною ризику є три дні перед голосуванням і кілька днів після нього.
На жаль на цей момент в Україні немає чіткого механізму проведення виборів. Як вихід можна проводити тестування на COVID-19 всім членам виборчої комісії.
Лікарка повідомила про критичну ситуацію з COVID-19 у Франківську, мер усе спростовує
Лікарка-реанімолог з Івано-Франківської центральної міської лікарні Іванна Дидик заявила, що у їхній лікарні не залишилося місць у відділенні реанімації та вільних апаратів ШВЛ.
А ось міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків та головний лікар Тарас Масляк спростували цю інформацію. Мер заявив, що слова лікарки не відповідають дійсності. Мовляв, хворі й справді є, але їхня кількість зменшується. Він запевнив, що наразі ситуація під контролем.
Навчання в школі під час пандемії
Учні вже провчилися перший тиждень у школі. І через пандемію, для деяких закладів освіти це стало справжнім випробуванням. Зокрема, вчителі та батьки учнів стикнулися з певними питаннями щодо навчання.
Найбільша проблема, з якою стикнулися школи в період карантину, пов’язана з нерозумінням, як правильно організувати навчальний процес.
Більше про навчання в школі Освітній омбудсмен дав відповіді на найпоширеніші питання
Правила поведінка, коли в учня виявили симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 8 серпня
Згідно з даними сайту Worldometers, від початку пандемії у світі виявили 27 512 444 хворих на коронавірус. Натомість 19 608 189 пацієнтів вже одужали. Але 897 242 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 6 485 708;
- Індія – 4 284 103;
- Бразилія – 4 147 794;
- Росія – 1 035 789;
- Перу – 691 575.
ВООЗ закликала готуватись до нового етапу COVID-19
Всесвітня асоціація охорони здоров'я закликала світ готуватись до нового етапу пандемії COVID-19 та інвестувати в охорону здоров'я. У ВООЗ ствердили, що саме це забезпечить більш здорове та безпечне майбутнє.
Коли завершиться пандемія
- ВООЗ надіється, що пандемія COVID-19 може закінчитися менш ніж за 2 роки.
- Боротьбу з вірусом ускладнюють тісні контакти між людьми та глобалізація.
- Нові технології допоможуть завершити пандемію швидше, ніж пандемію "іспанки".
- Завершити пандемію допоможе вакцина, виготовлення якої прогнозують на 2021 рік.
Ціни на нафту продовжують падати: чому сировина дешевшає
8 вересня 2020 року, ціни на нафту впали ще більше на тлі побоювань щодо повільного відновлення попиту на пальне у США. Адже пік автомобільного сезону в США закінчився, а довгі вихідні до Дня праці посили страхи щодо зростання кількості нових випадків коронавірусу.
Ціни на нафту сьогодні: останні зміни:
- Ф'ючерси на нафту американської марки WTI подешевшали майже на 3%, досягнувши вартості у 38,70 доларів за барель.
- Ф'ючерси на нафту Brent впали в ціні на 0,4% до 41,86 долара за барель. Напередодні, 7 вересня, вартість сировини цієї марки опустилася на 1,5%.
Вражаюча акція на честь загиблих через COVID-19
Символічну акцію влаштували на одній з центральних площ Тель-Авіва. Там активісти поставили понад тисячу порожніх стільців з червоними трояндами.
Організатори інсталяції "Рух соціальної справедливості "Стоїмо разом" повідомили, що крісла використовувались для висвітлення порожніх місць за столами під час майбутніх свят.
Стільці на центральній площі Тель-Авіва / Фото The Times of Israel
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Небезпечний захист: яких складників не повинно бути в антисептику
Найкращий антисептик той, який має більше спирту та мало інших інгредієнтів. Згідно з даними ВООЗ та CDC, дезінфекційні засоби для рук повинні мати щонайменше 60% етилового спирту або 70% ізопропілового спирту.
Слід уникати антисептиків з метанолом або 1-пропанолом. Обидві речовини можуть бути високотоксичними.
Як приготувати антисептик самостійно/ Інфографіка 24 каналу
Школи не створюють додаткового ризику захворювання на COVID-19
Дослідження вчених з Великої Британії довело, що навчання в школі під час карантину не несе додаткової загрози захворювання на коронавірус. Так, більшість дітей мають більший ризик захворіти саме поза школою.
У дослідженні взяли участь понад 23,3 тисячі учнів та 16 тисяч працівників. Всім щотижня робили тести на COVID-19. Так, під час дослідження було виявлено лише три позитивні результати тестування на COVID-19 – у двох працівників навчальних закладів і однієї дитини.