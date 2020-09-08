В Україні понад 140 тисяч людей захворіли на коронавірусну недугу. Темпи поширення інфекцією не знизились, а навпаки пришвидшились. Стартувало навчання в школах, а відтак ризики інфікування дітей турбують багатьох. У світі ситуація теж без покращень, загалом на COVID-19 уже захворіли понад 27 мільйонів людей. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 8 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 8 вересня

За минулу добу в Україні інфікувалися SARS-CoV-2 ще 2 411 людей. Відтак, станом на 8 вересня COVID-19 діагностували у 140 479 мешканців країни.

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Від учора виписали 940 пацієнтів. Останній ПЛР-тест за їхніми зразками показав негативний результат. Втім, на жаль, ще 57 хворих померли – це наразі найбільша кількість смертей в Україні від початку пандемії.

Загалом 63 546 хворих вже одужали, але 2 934 пацієнти померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Коронавірус в областях України 8 вересня

Вінницька область – 4450 (+44);

Волинська область – 5943 (+60);

Дніпропетровська область – 2843 (+76);

Донецька область – 1675 (+45);

Житомирська область – 3812 (+66);

Закарпатська область – 8180 (+89);

Запорізька область – 1981 (+50);

Івано-Франківська область – 10508 (+160);

Кіровоградська область – 867 (+9);

Київ – 15511 (+235);

Київська область – 6370 (+92);

Львівська область – 16073 (+192);

Луганська область – 448 (+14);

Миколаївська область – 1690 (+25);

Одеська область – 8721 (+196);

Полтавська область – 997 (+24);

Рівненська область – 9860 (+98);

Сумська область – 2070 (+107);

Тернопільська область – 7580 (+190);

Харківська область – 11202 (+230);

Херсонська область – 518 (+18);

Хмельницька область – 3253 (+58);

Чернівецька область – 11431 (+159);

Черкаська область – 2046 (+96);

Чернігівська область – 2450 (+78).

Скільки українців померли від коронавірусу

Львівська область – 447 (+5);

Чернівецька область – 303 (+1);

Закарпатська область – 273 (+2);

Київ – 246 (+4);

Івано-Франківська область – 244 (+2);

Харківська область – 241 (+6);

Рівненська область – 138 (+2);

Волинська область – 129 (+2);

Одеська область – 135 (+11);

Київська область – 117 (+1);

Вінницька область – 90;

Тернопільська область – 87 (+2);

Житомирська область – 75 (+1);

Дніпропетровська область – 66 (+3);

Хмельницька область – 56 (+4);

Кіровоградська область – 47;

Черкаська область – 41;

Миколаївська область – 40 (+1);

Сумська область – 31 (+2);

Чернігівська область – 30 (+3);

Запорізька область – 27 (+2);

Донецька область – 26 (+2);

Полтавська область – 22;

Херсонська область – 14;

Луганська область – 4 (+1).

Коронавірус у Збройних силах України: від учора у Збройних силах України зареєстрували 27 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Семеро нових хворих госпіталізували до лікарень. За весь час пандемії одужали 1 437 військових, але 6 померли під час перебігу захворювання. На ізоляції та на самоізоляції зараз перебуває 491 військовослужбовець.

від учора у Збройних силах України зареєстрували 27 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Семеро нових хворих госпіталізували до лікарень. За весь час пандемії одужали 1 437 військових, але 6 померли під час перебігу захворювання. На ізоляції та на самоізоляції зараз перебуває 491 військовослужбовець. COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу COVID-19 підтвердили у 102 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні SARS-CoV-2 виявили у 12 171 медичного працівника. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 8,7%. Близько 7,7 тисячі з них вже видужали. На жаль, щонайменше 98 медиків померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.

за минулу добу COVID-19 підтвердили у 102 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні SARS-CoV-2 виявили у 12 171 медичного працівника. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 8,7%. Близько 7,7 тисячі з них вже видужали. На жаль, щонайменше 98 медиків померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Скільки правоохоронців захворіли на COVID-19: майже 2 тисячі співробітників Міністерства внутрішніх справ. У міністерстві також отримали 2, 7 мільярдів гривень. Ці гроші були зазначені на доплати для 87 тисячі співробітників відомства. Для людейи, які безпосередньо працювали на вулицях та виїжджали на місця правопорушень, а через це мали підвищену ймовірність підхопити COVID-19.

У Херсоні запрацювали COVID-патрулі: фото перевірок

На Херсонщині запрацювали COVID-патрулі, які перевіряють дотримання місцевими жителями вимог карантину. Наразі в регіоні діють 28 таких патрулів. Патрулі перевіряють, як жителі Херсона та області дотримуються вимог карантину.

Загалом поліція склала вже 1 160 протоколів про адміністративне правопорушення.

Важливо: штраф за порушення карантину становить від 17 до 34 тисяч гривень. Усі протоколи, що складають працівники поліції, направляють на розгляд суду. Суд вирішує, у якому розмірі штраф має сплатити порушник, або ж приймає рішення про відсутність підстав для штрафу. лполдв

Місцеві вибори 2020: як організувати голосування під час коронавірусу

Напередодні місцевих виборів потрібно розробити алгоритми на випадки спалахів коронавірусу в членів комісій. Найбільшою зоною ризику є три дні перед голосуванням і кілька днів після нього.

На жаль на цей момент в Україні немає чіткого механізму проведення виборів. Як вихід можна проводити тестування на COVID-19 всім членам виборчої комісії.

Лікарка повідомила про критичну ситуацію з COVID-19 у Франківську, мер усе спростовує

Лікарка-реанімолог з Івано-Франківської центральної міської лікарні Іванна Дидик заявила, що у їхній лікарні не залишилося місць у відділенні реанімації та вільних апаратів ШВЛ.

А ось міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків та головний лікар Тарас Масляк спростували цю інформацію. Мер заявив, що слова лікарки не відповідають дійсності. Мовляв, хворі й справді є, але їхня кількість зменшується. Він запевнив, що наразі ситуація під контролем.

Навчання в школі під час пандемії

Учні вже провчилися перший тиждень у школі. І через пандемію, для деяких закладів освіти це стало справжнім випробуванням. Зокрема, вчителі та батьки учнів стикнулися з певними питаннями щодо навчання.

Найбільша проблема, з якою стикнулися школи в період карантину, пов’язана з нерозумінням, як правильно організувати навчальний процес.

Більше про навчання в школі Освітній омбудсмен дав відповіді на найпоширеніші питання



Правила поведінка, коли в учня виявили симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 8 серпня

Згідно з даними сайту Worldometers, від початку пандемії у світі виявили 27 512 444 хворих на коронавірус. Натомість 19 608 189 пацієнтів вже одужали. Але 897 242 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 6 485 708;

Індія – 4 284 103;

Бразилія – 4 147 794;

Росія – 1 035 789;

Перу – 691 575.

ВООЗ закликала готуватись до нового етапу COVID-19

Всесвітня асоціація охорони здоров'я закликала світ готуватись до нового етапу пандемії COVID-19 та інвестувати в охорону здоров'я. У ВООЗ ствердили, що саме це забезпечить більш здорове та безпечне майбутнє.

Коли завершиться пандемія

ВООЗ надіється, що пандемія COVID-19 може закінчитися менш ніж за 2 роки.

Боротьбу з вірусом ускладнюють тісні контакти між людьми та глобалізація.

Нові технології допоможуть завершити пандемію швидше, ніж пандемію "іспанки".

Завершити пандемію допоможе вакцина, виготовлення якої прогнозують на 2021 рік.

Ціни на нафту продовжують падати: чому сировина дешевшає

8 вересня 2020 року, ціни на нафту впали ще більше на тлі побоювань щодо повільного відновлення попиту на пальне у США. Адже пік автомобільного сезону в США закінчився, а довгі вихідні до Дня праці посили страхи щодо зростання кількості нових випадків коронавірусу.

Ціни на нафту сьогодні: останні зміни:

Ф‎'ючерси на нафту американської марки WTI подешевшали майже на 3%, досягнувши вартості у 38,70 доларів за барель.

Ф‎'ючерси на нафту Brent впали в ціні на 0,4% до 41,86 долара за барель. Напередодні, 7 вересня, вартість сировини цієї марки опустилася на 1,5%.

Вражаюча акція на честь загиблих через COVID-19

Символічну акцію влаштували на одній з центральних площ Тель-Авіва. Там активісти поставили понад тисячу порожніх стільців з червоними трояндами.

Організатори інсталяції "Рух соціальної справедливості "Стоїмо разом" повідомили, що крісла використовувались для висвітлення порожніх місць за столами під час майбутніх свят.



Стільці на центральній площі Тель-Авіва / Фото The Times of Israel