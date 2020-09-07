Від початку пандемії коронавірус виявили у 138 068 громадян. В країні почало діяти нове карантинне зонування, 18 регіонів не готові до послаблення карантину. У світі зареєстрували 27 мільйонів інфікованих. У МОЗ обіцяють підготувати додаткові ліжка та кисень для пацієнтів з COVID-19. Олімпіада 2021 – буде. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 вересня

Новини про коронавірус в Україні 7 вересня

В Україні від учора виявили 2 174 хворих на коронавірус. Найбільше інфікованих зафіксували у Києві (+244).

Днем раніше Новини про коронавірус 6 вересня: нові дослідження, 2107 нових хворих в Україні

Впродовж цього періоду зареєстрували 31 летальний випадок внаслідок коронавірусу. Натомість виписали 379 пацієнтів.

Загалом від початку пандемії коронавірус виявили у 138 068 мешканців країни. На жаль, 2 877 з них померли від ускладнень, спричинених хворобою. А одужали вже 62 606 інфікованих. Нині 72 585 хворих продовжують лікуватись від коронавірусу.

Коронавірус в Україні: статистика по областях

Львівська область – 15 881 (+186);

Київ – 15 276 (+244);

Чернівецька область – 11 272 (+163);

Харківська область – 10 972 (+139);

Івано-Франківська область – 10 348 (+161);

Рівненська область – 9 762 (+102);

Одеська область – 8 525 (+125);

Закарпатська область – 8 091 (+42) ;

Тернопільська область – 7 390 (+165);

Київська область – 6 278 (+86);

Волинська область – 5883 (+55);

Вінницька область – 4 406 (+31);

Житомирська область – 3 746 (+68);

Хмельницька область – 3 195 (+95);

Дніпропетровська область – 2 767 (+70);

Чернігівська область – 2 372 (+86);

Черкаська область – 1 950 (+56);

Запорізька область – 1 931 (+49);

Сумська область – 1 963 (+105);

Донецька область – 1 630 (+3);

Миколаївська область – 1 665 (+84);

Полтавська область – 973 (+28);

Кіровоградська область – 858 (+4);

Херсонська область – 500 (+4);

Луганська область – 434 (+3).

Скільки людей померли від коронавірусу в Україні

Львівська область – 447 (+5).

Чернівецька область – 302 (+5)

Закарпатська область – 271

Київ – 242 (+2)

Івано-Франківська область – 242 (+3)

Харківська область – 235 (+4)

Рівненська область – 136 (+1)

Волинська область – 127

Одеська область – 124 (+1)

Київська область – 116

Вінницька область – 90 (+2)

Тернопільська область – 85 (+1)

Житомирська область – 74 (+2)

Дніпропетровська область – 63 (+3)

Хмельницька область – 52

Кіровоградська область – 47

Черкаська область – 41

Миколаївська область – 39 (+2)

Сумська область – 29

Чернігівська область – 27

Запорізька область – 25

Донецька область – 24

Полтавська область – 22

Херсонська область – 14

Луганська область – 3

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Коронавірус у Збройних силах України: За останню добу у лавах ЗСУ виявили 3 нових випадки зараження COVID-19. Наразі у Збройних силах хворіють 638 людей. 1 306 військовий вже подолали хворобу, але, на жаль, 6 хворих померли. На ізоляції та самоізоляції перебувають 654 військових і працівників ЗСУ.

За останню добу у лавах ЗСУ виявили 3 нових випадки зараження COVID-19. Наразі у Збройних силах хворіють 638 людей. 1 306 військовий вже подолали хворобу, але, на жаль, 6 хворих померли. На ізоляції та самоізоляції перебувають 654 військових і працівників ЗСУ. COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу коронавірус підтвердили у 77 медпрацівників. Натомість від початку року хворобу виявили у 12 069 медичних працівників. Відомо про щонайменше 7,7 тисячі випадків одужання серед працівників медичної сфери та про 98 смертей від хвороби. Втім, МОЗ та ЦГЗ давно не повідомляли конкретні дані за цими показниками. Тож точна кількість одужалих та померлих медиків невідома.

18 регіонів не готові послабити карантин

Станом на 7 вересня загалом 18 регіонів не відповідають показникам для послаблення карантину:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

В Україні почав діяти новий розподіл на карантинні зони: хто потрапив до червоного списку

Міністерство охорони здоров'я поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. У кожній зоні діють інші карантинні обмеження. З опівночі 7 вересня почало діяти нове епідемічне зонування.

До червоної зони віднесли:

міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш , Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

та Болградський район Одеської області; місто Дубно та Костопільський район Рівненської області;

та Костопільський район Рівненської області; міста Тернопіль, Бережани та Чортків , Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області; Великобурлуцький район Харківської області;

місто Чернівці , Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області;

, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області; Бобровицький район Чернігівської області.



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ

Під Києвом на карантин закрили ще одну школу

Під Києвом у Василькові закрили ще одну школу на карантин. Раніше там один вчитель від другого вересня був на самоізоляції через симптоми COVID-19, його діагноз підтвердився. А зараз стало відомо, що ще кілька вчителів мають ознаки цього захворювання. Наразі усі 26 вчителів школи перебувають на самоізоляції, учні теж не ходять до школи. Заклад продовжив дистанційне навчання.

В Україні додатково підготують 15 тисяч ліжок та кисень для хворих на COVID-19

За словами очільника МОЗ Максима Степанова, наразі в українських областях є 35 тисяч ліжок для хворих на коронавірус. Натомість планують виділити ще 15 тисяч. Також у Міністерстві охорони здоров'я вирішили закупити додаткове обладнання, зокрема, кисневі концентратори. Це пов'язано зі зростанням важких хворих.

У МОЗ відреагували на скандал із відмовою госпіталізації чоловіка з підозрою на COVID-19

В МОЗ прокоментували скандальний запис розмови сімейного лікаря з диспетчером "швидкої" в Києві. Мовиться про те, що медики відмовили в госпіталізації людині з двобічною пневмонією та підозрою на COVID-19. За словами заступниці глави МОЗ Ірини Микичак, міністр Степанов особисто спілкувався з лікарем, який дзвонив у диспетчерську. В МОЗ відтворили хронологію інциденту та встановили, що диспетчерка неправильно пояснила сімейному лікарю алгоритм госпіталізації пацієнта. На той момент 93-річний чоловік хворів уже десятий день поспіль. Ірина Микичак наголосила, що в МОЗ проведуть додаткову роботу щодо роботи диспетчерів. Адже від їхньої роботи залежить вирішальний результат лікування пацієнта. Також вона додала, що МОЗ займається конкретно цим та подібними випадками, які трапляються в різних регіонах України.

Варто знати Як вакцинуватися під час пандемії: поради МОЗ

Новини про коронавірус у світі 7 серпня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі виявили 27 134 268 хворих на коронавірус. Натомість 18 137 607 пацієнтів вже одужали. Але 889 тисяч хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 6 277 847; Індія – 4 204 613; Бразилія – 4 137 521; Росія – 1 027 334; Перу – 689 977.

Індія вже на 2 місці у світі за кількістю хворих на COVID-19

Індія опинилась на 2 країною після США за кількістю інфікованих SARS-CoV-2. Добова кількість випадків COVID-19 в Індії продовжує збільшуватися. За минулу добу в країні виявили понад 90 тисяч випадків інфікування коронавірусом.

Під час пандемії коронавірусу значно зросла наркоторгівля

В Європолі розповіли, що під час пандемії коронавірусу обсяги наркоторгівлі значно зросли.Постачання кокаїну з Південної Америки до Європи досягли рекордного рівня. Реальний обсяг контрабанди наразі невідомий, однак в Європолі припустили розмір масштабів відповідно до кількості вилучених наркотиків. У першій половині 2020 року лише у порту Роттердама вилучили понад 25 тисяч кілограмів кокаїну. За півріччя 2019 року ця кількість була вдвічі меншою. Як стверджує Європол, кокаїн везуть до Європи через Нідерланди, Бельгію та Іспанію. Останнім часом наркодилери обирають морські маршрути, ховаючи заборонений вантаж серед інших товарів.

В ООН повідомили, що станом на 2020 рік наркотики приймають майже 300 мільйонів людей по всьому світу. У 2018 році ця цифра сягала 269 мільйонів людей, а у 2009 – на 30% менше. Смертність, пов'язана із вживанням опіоїдів (найнебезпечніші наркотики – 24 канал) становить понад 70%.

Олімпіада у 2021 році таки буде

Олімпійські ігри відбудуться в Токіо 23 липня 2021 року незалежно від ситуації з коронавірусом. Про це заявив віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс. "Зараз завдання організаторів – розглянути всі можливі контрзаходи, які посприяють безпечному проведенню Ігор. Деякі країни контролюють ситуацію з COVID-19, деякі – ні. Загалом має приїхати 206 збірних. Японії належить вирішити серйозну задачу", – розповів Коутс.