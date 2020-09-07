У Міністерстві охорони здоров’я закликали вакцинуватися, адже зараження грипом під час пандемії коронавірусу становить ще більшу небезпеку для здоров’я людей.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час ранкового брифінгу, пише 24 канал.

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Міністр заявив, що треба дистанційно домовитися із сімейним лікарем щодо відповідної вакцинації.

Потім він має призначити час, коли вам треба прийти, зробити щеплення,

– сказав Степанов.

Під час вакцинації у медустанові потрібно виконувати встановлені правила, зокрема:

мати захисну маску;

дотримуватися соціальної дистанції;

користуватися антисептиком;

прийти на вказаний лікарем час, аби уникнути скупчення людей.

"Усі алгоритми відпрацьовано, про них знають сімейні лікарі, до них цю інформацію донесено... Тому не нехтуйте, будь ласка, здоров’ям і пройдіть усі процеси вакцинації", – додав глава МОЗ Максим Степанов.