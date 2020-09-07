В Министерстве здравоохранения призвали вакцинироваться, ведь заражение гриппом во время пандемии коронавируса составляет еще большую опасность для здоровья людей.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время утреннего брифинга, пишет 24 канал.

Читайте также Более 2 тысяч больных за сутки: распространение COVID-19 в областях

Министр заявил, что надо дистанционно договориться с семейным врачом по соответствующей вакцинации.

Затем он должен назначить время, когда вам надо прийти, сделать прививки,

– сказал Степанов.

Во время вакцинации в медучреждении нужно выполнять установленные правила, в частности:

иметь защитную маску;

соблюдать социальную дистанцию;

пользоваться антисептиком;

прийти на указанное врачом время, чтобы избежать скопления людей.

"Все алгоритмы отработаны, о них знают семейные врачи, до них эту информацию донесли... Поэтому не пренебрегайте, пожалуйста, здоровьем и пройдите все процессы вакцинации", – добавил глава Минздрава Максим Степанов.