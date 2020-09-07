Более 2 тысяч больных за сутки: распространение COVID-19 в областях
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 2 174 человека. Больше всего больных обнаружили и Киеве. Всего с начала эпидемии заболели 138 068 жителей страны.
Таковы данные по состоянию на 5 сентября согласно системе мониторинга распространения пандемии СНБО Украины, пишет 24 канал.
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