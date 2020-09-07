Понад 2 тисячі хворих за добу: поширення COVID-19 в областях
В Україні за минулу добу інфікувалися коронавірусом 2 174 людини. Найбільше хворих виявили і Києві. Загалом від початку епідемії захворіли 138 068 мешканців країни.
Такі дані станом на 7 вересня згідно з системою моніторингу поширення пандемії РНБО України, пише 24 канал.
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Від учора помер 31 пацієнт з корнавірусним діагнозом, таким чином загальна кількість жертв COVID-19 в Україні 2 877.
Натомість побороли захворювання 62 606 мешканців країни, 379 пацієнтів видужали за минулу добу.
Активних хворих станом на 7 вересня 72 585, вони продовжують своє лікування.
Коронавірус в Україні: статистика по областях
- Львівська область – 15 881 (+186);
- Київ – 15 276 (+244);
- Чернівецька область – 11 272 (+163);
- Харківська область – 10 972 (+139);
- Івано-Франківська область – 10 348 (+161);
- Рівненська область – 9 762 (+102);
- Одеська область – 8 525 (+125);
- Закарпатська область – 8 091 (+42) ;
- Тернопільська область – 7 390 (+165);
- Київська область – 6 278 (+86);
- Волинська область – 5883 (+55);
- Вінницька область – 4 406 (+31);
- Житомирська область – 3 746 (+68);
- Хмельницька область – 3 195 (+95);
- Дніпропетровська область – 2 767 (+70);
- Чернігівська область – 2 372 (+86);
- Черкаська область – 1 950 (+56);
- Запорізька область – 1 931 (+49);
- Сумська область – 1 963 (+105);
- Донецька область – 1 630 (+3);
- Миколаївська область – 1 665 (+84);
- Полтавська область – 973 (+28);
- Кіровоградська область – 858 (+4);
- Херсонська область – 500 (+4);
- Луганська область – 434 (+3).
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