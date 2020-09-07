В Україні за минулу добу інфікувалися коронавірусом 2 174 людини. Найбільше хворих виявили і Києві. Загалом від початку епідемії захворіли 138 068 мешканців країни.

Такі дані станом на 7 вересня згідно з системою моніторингу поширення пандемії РНБО України, пише 24 канал.

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Від учора помер 31 пацієнт з корнавірусним діагнозом, таким чином загальна кількість жертв COVID-19 в Україні 2 877.

Натомість побороли захворювання 62 606 мешканців країни, 379 пацієнтів видужали за минулу добу.

Активних хворих станом на 7 вересня 72 585, вони продовжують своє лікування.

Коронавірус в Україні: статистика по областях

Львівська область – 15 881 (+186);

Київ – 15 276 (+244);

Чернівецька область – 11 272 (+163);

Харківська область – 10 972 (+139);

Івано-Франківська область – 10 348 (+161);

Рівненська область – 9 762 (+102);

Одеська область – 8 525 (+125);

Закарпатська область – 8 091 (+42) ;

Тернопільська область – 7 390 (+165);

Київська область – 6 278 (+86);

Волинська область – 5883 (+55);

Вінницька область – 4 406 (+31);

Житомирська область – 3 746 (+68);

Хмельницька область – 3 195 (+95);

Дніпропетровська область – 2 767 (+70);

Чернігівська область – 2 372 (+86);

Черкаська область – 1 950 (+56);

Запорізька область – 1 931 (+49);

Сумська область – 1 963 (+105);

Донецька область – 1 630 (+3);

Миколаївська область – 1 665 (+84);

Полтавська область – 973 (+28);

Кіровоградська область – 858 (+4);

Херсонська область – 500 (+4);

Луганська область – 434 (+3).

Увага: Дані з окупованих території Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя відсутні.