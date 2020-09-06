Що робити при підозрі на COVID-19: оновлений алгоритм МОЗ
Міністерство охорони здоров'я України оновило алгоритм дій для пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію.
Про це написала пресслужба МОЗ у фейсбуці, опублікувавши інфографіку щодо покрокового механізму надання допомоги особі з підозрою на COVID-19.
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Що робити при підозрі на коронавірус
- Зателефонуйте до сімейного лікаря.
- Сімейний лікар вас проконсультує і вирішить, чи необхідна госпіталізація. Також за необхідності медик приїде до пацієнта.
- Виклик мобільної бригади для забору зразків для тесту на коронавірусну інфекцію.
- Далі зразки передають у лабораторію.
- Після отримання результатів тесту, у разі підтвердження коронавірусу, передбачено надання медичної допомоги зараженому.
Зазначається, що пацієнту з моменту звернення до сімейного лікаря рекомендовано самоізолюватися до встановлення діагнозу.
У випадках, хвора людина не має свого сімейного лікаря (не підписувала декларацію з відповідним спеціалістом), можна звернутися за допомогою зателефонувавши на обласну гарячу лінію з питань коронавірусу.
Алгоритм надання допомоги пацієнтам з підозрою на коронавірус / Інфографіка 24 каналу