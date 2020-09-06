Министерство здравоохранения Украины обновило алгоритм действий для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Об этом написала пресс-служба Минздрава в фейсбуке, опубликовав инфографику о пошаговом механизме оказания помощи лицу с подозрением на COVID-19.

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Что делать при подозрении на коронавирус

Позвоните семейному врачу. Семейный врач вас проконсультирует и решит, необходима ли госпитализация. Также при необходимости медик приедет к пациенту. Вызов мобильной бригады для забора образцов для теста на коронавирусную инфекцию. Далее образцы передают в лабораторию. После получения результатов теста, в случае подтверждения коронавируса, предусмотрено оказание медицинской помощи зараженному.

Отмечается, что пациенту с момента обращения к семейному врачу рекомендовано самоизолироваться до установления диагноза.

В случаях, если больной человек не имеет своего семейного врача (не подписывал декларацию с соответствующим специалистом), можно обратиться за помощью, позвонив на областную горячую линию по вопросам коронавируса.



Алгоритм оказания помощи пациентам с подозрением на коронавирус / Инфографика 24 канала