В Україні за минулу добу підтвердили 2107 нових випадків інфікування коронавірусом, загалом 135 894. МОЗ оновив алгоритм дій для людей, які підозрюють у себе COVID-19. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 6 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 6 вересня

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Статистика поширення COVID-19

Станом на сьогодні, 6 вересня, COVID-19 виявили у 2 107 мешканців України. Загалом від початку пандемії в країні виявили 135 894 інфікованих SARS-CoV-2. З них 62 227 людей одужали, 2 846 пацієнтів померли.

Коронавірус в областях України 6 вересня

Львівська область – 15 695 (+188)

Київ – 15 032 (+240)

Чернівецька область – 11 109 (+151)

Харківська область – 10 833 (+141)

Івано-Франківська область – 10 187 (+176)

Рівненська область – 9660 (+26)

Одеська область – 8380 (+120)

Закарпатська область – 8049 (+61)

Тернопільська область – 7225 (+158)

Київська область – 6192 (+87)

Волинська область – 5828 (+37)

Вінницька область – 4375 (+51)

Житомирська область – 3678 (+56)

Хмельницька область – 3100 (+121)

Дніпропетровська область – 2697 (+72)

Чернігівська область – 2286 (+56)

Черкаська область – 1894 (+45)

Запорізька область – 1882 (+34)

Сумська область – 1858 (+89)

Донецька область – 1627 (+36)

Миколаївська область – 1581 (+77)

Полтавська область – 945 (+29)

Кіровоградська область – 854 (+8)

Херсонська область – 496 (+32)

Луганська область – 431 (+16)

Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19

Львівська область – 442 (+2)

Чернівецька область – 297 (+2)

Закарпатська область – 271 (+2)

Київ – 240 (+6)

Івано-Франківська область – 239 (+4)

Харківська область – 231 (+6)

Рівненська область – 135

Волинська область – 127

Одеська область – 123 (+1)

Київська область – 116 (+2)

Вінницька область – 88 (+1)

Тернопільська область – 84 (+2)

Житомирська область – 72 (+2)

Дніпропетровська область – 60 (+3)

Хмельницька область – 52

Кіровоградська область – 47

Черкаська область – 41

Миколаївська область – 37 (+1)

Сумська область – 29

Чернігівська область – 27

Запорізька область – 25

Донецька область – 24

Полтавська область – 22

Херсонська область – 14 (+1)

Луганська область – 3

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 жовтня. Станом на 6 вересня Київ і ще 17 областей не можуть перейти до послаблення карантинних обмежень.

Не готові до послаблень:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ

Оновлений алгоритм МОЗ для людей з підозрою

МОЗ оновило алгоритм дій для пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію.

Що робити при підозрі на коронавірус

Зателефонуйте до сімейного лікаря. Сімейний лікар вас проконсультує і вирішить, чи необхідна госпіталізація. Також за необхідності медик приїде до пацієнта. Виклик мобільної бригади для забору зразків для тесту на коронавірусну інфекцію. Далі зразки передають у лабораторію. Після отримання результатів тесту, у разі підтвердження коронавірусу, передбачено надання медичної допомоги зараженому.

Медики "швидкої" зневажливо поставилися до хворого

Що сталося? ЗМІ оприлюднили запис розмови сімейного лікаря та диспетчера "швидкої" про госпіталізацію людини з двобічною пневмонією та підозрою на COVID-19. Там мовиться, що таких пацієнтів у лікарні начебто просто не кладуть – бо у Київській області закінчилися ліжка.

Розмова відбулася 3 вересня, мовилося про госпіталізацію пацієнта з підозрою на COVID-19:

У 93-річного хворого – підтверджена двостороння пневмонія, але ПЛР-тесту на коронавірус досі немає.

Зараз людина відчуває задуху, у нього уражені легені на 70%. При цьому він лежить вдома і "сходить з розуму".

Реакція влади. Сімейний лікар наполягав, що хворого треба госпіталізувати. Але диспетчерка у відповідь лише заявила, що місця для "людей з підозрою" в Київській області закінчилися, і що з пацієнтом робити – вона не знає.

Голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомив, що це питання обговорять на комітеті.

Там планують запросити актуальні дані щодо заповненості ліжок у лікарнях Києва, де приймають хворих на коронавірус. Також про цей інцидент планують розпитати в головних лікарів.

Запис розмови: дивіться відео

Новини про коронавірус у світі 6 вересня

Згідно з даними сайту Worldometers, від початку пандемії у світі виявили 27 113 895 хворих на коронавірус. Натомість 19 239 059 пацієнтів вже одужали. Але 884 601 хвориq помер від ускладнень, спричинених хворобою.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 6 432 209; Індія – 4 131 690; Бразилія – 4 123 000; Росія – 1 025 505; Перу – 683 702.

Вплив вітаміну D на захворюваність

Вчені з Чиказького університету провели нове дослідження і заявили, щоі люди, у кого спостерігався дефіцит вітаміну D, майже удвічі частіше мали позитивний результат тесту на COVID-19.

Автори дослідження попереджають, що для підтвердження того, чи сприятиме приймання вітаміну D профілактиці COVID-19, ще потрібні клінічні випробування.

У результатах йдеться, що люди з дефіцитом вітаміну D з більшою ймовірністю матимуть позитивний результат тесту на COVID-19.

Діти менше ризикують заразитися COVID-19 школі: дослідження

Ризик захворіти коронавірусом у дитини в школі "надзвичайно низький", зазначають в урядовій медичній службі Англії Public Health England.

Діти, найімовірніше, "підхоплять" його вдома. І вчителі також мають менший ризик інфікування.

Дослідники проаналізували ситуацію серед дітей у 131 англійській початкових та дошкільних школах у червні та на початку липня. Зауважимо, що майже кожній дитині у дослідженні було до 11 років, тому це не стосується загальноосвітніх шкіл.

З 12 026 дорослих та дітей лише у трьох виявили позитивний результат на COVID-19. Двоє хворих були персоналом, а один дитиною.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу