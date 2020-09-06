Новини про коронавірус 6 вересня: нові дослідження, 2107 нових хворих в Україні
В Україні за минулу добу підтвердили 2107 нових випадків інфікування коронавірусом, загалом 135 894. МОЗ оновив алгоритм дій для людей, які підозрюють у себе COVID-19. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 6 вересня.
Новини про коронавірус в Україні 6 вересня
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Статистика поширення COVID-19
Станом на сьогодні, 6 вересня, COVID-19 виявили у 2 107 мешканців України. Загалом від початку пандемії в країні виявили 135 894 інфікованих SARS-CoV-2. З них 62 227 людей одужали, 2 846 пацієнтів померли.
Коронавірус в областях України 6 вересня
- Львівська область – 15 695 (+188)
- Київ – 15 032 (+240)
- Чернівецька область – 11 109 (+151)
- Харківська область – 10 833 (+141)
- Івано-Франківська область – 10 187 (+176)
- Рівненська область – 9660 (+26)
- Одеська область – 8380 (+120)
- Закарпатська область – 8049 (+61)
- Тернопільська область – 7225 (+158)
- Київська область – 6192 (+87)
- Волинська область – 5828 (+37)
- Вінницька область – 4375 (+51)
- Житомирська область – 3678 (+56)
- Хмельницька область – 3100 (+121)
- Дніпропетровська область – 2697 (+72)
- Чернігівська область – 2286 (+56)
- Черкаська область – 1894 (+45)
- Запорізька область – 1882 (+34)
- Сумська область – 1858 (+89)
- Донецька область – 1627 (+36)
- Миколаївська область – 1581 (+77)
- Полтавська область – 945 (+29)
- Кіровоградська область – 854 (+8)
- Херсонська область – 496 (+32)
- Луганська область – 431 (+16)
Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19
- Львівська область – 442 (+2)
- Чернівецька область – 297 (+2)
- Закарпатська область – 271 (+2)
- Київ – 240 (+6)
- Івано-Франківська область – 239 (+4)
- Харківська область – 231 (+6)
- Рівненська область – 135
- Волинська область – 127
- Одеська область – 123 (+1)
- Київська область – 116 (+2)
- Вінницька область – 88 (+1)
- Тернопільська область – 84 (+2)
- Житомирська область – 72 (+2)
- Дніпропетровська область – 60 (+3)
- Хмельницька область – 52
- Кіровоградська область – 47
- Черкаська область – 41
- Миколаївська область – 37 (+1)
- Сумська область – 29
- Чернігівська область – 27
- Запорізька область – 25
- Донецька область – 24
- Полтавська область – 22
- Херсонська область – 14 (+1)
- Луганська область – 3
Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 жовтня. Станом на 6 вересня Київ і ще 17 областей не можуть перейти до послаблення карантинних обмежень.
Не готові до послаблень:
- Київ;
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ
Оновлений алгоритм МОЗ для людей з підозрою
МОЗ оновило алгоритм дій для пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію.
Що робити при підозрі на коронавірус
- Зателефонуйте до сімейного лікаря.
- Сімейний лікар вас проконсультує і вирішить, чи необхідна госпіталізація. Також за необхідності медик приїде до пацієнта.
- Виклик мобільної бригади для забору зразків для тесту на коронавірусну інфекцію.
- Далі зразки передають у лабораторію.
- Після отримання результатів тесту, у разі підтвердження коронавірусу, передбачено надання медичної допомоги зараженому.
Медики "швидкої" зневажливо поставилися до хворого
Що сталося? ЗМІ оприлюднили запис розмови сімейного лікаря та диспетчера "швидкої" про госпіталізацію людини з двобічною пневмонією та підозрою на COVID-19. Там мовиться, що таких пацієнтів у лікарні начебто просто не кладуть – бо у Київській області закінчилися ліжка.
Розмова відбулася 3 вересня, мовилося про госпіталізацію пацієнта з підозрою на COVID-19:
- У 93-річного хворого – підтверджена двостороння пневмонія, але ПЛР-тесту на коронавірус досі немає.
- Зараз людина відчуває задуху, у нього уражені легені на 70%. При цьому він лежить вдома і "сходить з розуму".
Реакція влади. Сімейний лікар наполягав, що хворого треба госпіталізувати. Але диспетчерка у відповідь лише заявила, що місця для "людей з підозрою" в Київській області закінчилися, і що з пацієнтом робити – вона не знає.
Голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомив, що це питання обговорять на комітеті.
Там планують запросити актуальні дані щодо заповненості ліжок у лікарнях Києва, де приймають хворих на коронавірус. Також про цей інцидент планують розпитати в головних лікарів.
Запис розмови: дивіться відео
Новини про коронавірус у світі 6 вересня
Згідно з даними сайту Worldometers, від початку пандемії у світі виявили 27 113 895 хворих на коронавірус. Натомість 19 239 059 пацієнтів вже одужали. Але 884 601 хвориq помер від ускладнень, спричинених хворобою.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 6 432 209;
- Індія – 4 131 690;
- Бразилія – 4 123 000;
- Росія – 1 025 505;
- Перу – 683 702.
Вплив вітаміну D на захворюваність
Вчені з Чиказького університету провели нове дослідження і заявили, щоі люди, у кого спостерігався дефіцит вітаміну D, майже удвічі частіше мали позитивний результат тесту на COVID-19.
Автори дослідження попереджають, що для підтвердження того, чи сприятиме приймання вітаміну D профілактиці COVID-19, ще потрібні клінічні випробування.
У результатах йдеться, що люди з дефіцитом вітаміну D з більшою ймовірністю матимуть позитивний результат тесту на COVID-19.
Діти менше ризикують заразитися COVID-19 школі: дослідження
Ризик захворіти коронавірусом у дитини в школі "надзвичайно низький", зазначають в урядовій медичній службі Англії Public Health England.
Діти, найімовірніше, "підхоплять" його вдома. І вчителі також мають менший ризик інфікування.
Дослідники проаналізували ситуацію серед дітей у 131 англійській початкових та дошкільних школах у червні та на початку липня. Зауважимо, що майже кожній дитині у дослідженні було до 11 років, тому це не стосується загальноосвітніх шкіл.
З 12 026 дорослих та дітей лише у трьох виявили позитивний результат на COVID-19. Двоє хворих були персоналом, а один дитиною.
Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу