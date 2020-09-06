Новости о коронавирусе 6 сентября: новые исследования, 2107 новых больных в Украине
В Украине за минувшие сутки подтвердили 2107 новых случаев инфицирования коронавирусом, в целом 135 894. Минздрав обновил алгоритм действий для людей, которые подозревают у себя COVID-19. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 6 сентября.
Новости коронавирус в Украине 6 сентября
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Статистика распространения COVID-19
По состоянию на сегодня, 6 сентября, COVID-19 обнаружили у 2 107 жителей Украины. Всего с начала пандемии в стране выявили 135 894 инфицированных SARS-CoV-2. Из них 62 227 человек выздоровели, 2 846 пациентов умерли.
Коронавирус в областях Украины 6 сентября
- Львовская область – 15 695 (+188)
- Киев – 15 032 (+240)
- Черновицкая область – 11 109 (+151)
- Харьковская область – 10 833 (+141)
- Ивано-Франковская область – 10 187 (+176)
- Ровенская область – 9660 (+26)
- Одесская область – 8380 (+120)
- Закарпатская область – 8049 (+61)
- Тернопольская область – 7225 (+158)
- Киевская область – 6192 (+87)
- Волынская область – 5828 (+37)
- Винницкая область – 4375 (+51)
- Житомирская область – 3678 (+56)
- Хмельницкая область – 3100 (+121)
- Днепропетровская область – 2697 (+72)
- Черниговская область – 2286 (+56)
- Черкасская область – 1894 (+45)
- Запорожская область – 1882 (+34)
- Сумская область – 1858 (+89)
- Донецкая область – 1627 (+36)
- Николаевская область – 1581 (+77)
- Полтавская область – 945 (+29)
- Кировоградская область – 854 (+8)
- Херсонская область – 496 (+32)
- Луганская область – 431 (+16)
Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19
- Львовская область – 442 (+2)
- Черновицкая область – 297 (+2)
- Закарпатская область – 271 (+2)
- Киев – 240 (+6)
- Ивано-Франковская область – 239 (+4)
- Харьковская область – 231 (+6)
- Ровенская область – 135
- Волынская область – 127
- Одесская область – 123 (+1)
- Киевская область – 116 (+2)
- Винницкая область – 88 (+1)
- Тернопольская область – 84 (+2)
- Житомирская область – 72 (+2)
- Днепропетровская область – 60 (+3)
- Хмельницкая область – 52
- Кировоградская область – 47
- Черкасская область – 41
- Николаевская область – 37 (+1)
- Сумская область – 29
- Черниговская область – 27
- Запорожская область – 25
- Донецкая область – 24
- Полтавская область – 22
- Херсонская область – 14 (+1)
- Луганская область – 3
Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 октября. По состоянию на 6 сентября в Киев и еще 17 областях не могут перейти к ослаблению карантинных ограничений.
Не готовы к послаблениям:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
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Обновленный алгоритм Минздрава для людей с симптомами
Минздрав обновил алгоритм действий для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Что делать при подозрении на коронавирус
- Позвоните семейному врачу.
- Семейный врач вас проконсультирует и решит, необходима ли госпитализация. Также при необходимости медик приедет к пациенту.
- Вызов мобильной бригады для забора образцов для теста на коронавирусную инфекцию.
- Далее образцы передают в лабораторию.
- После получения результатов теста, в случае подтверждения коронавируса, предусмотрено оказание медицинской помощи зараженному.
Медики "скорой" пренебрежительно отнеслись к больному
Что случилось? СМИ обнародовали запись разговора семейного врача и диспетчера "скорой" о госпитализации человека с двусторонней пневмонией и подозрением на COVID-19. Там говорится, что таких пациентов в больнице вроде просто не кладут – ибо в Киевской области закончились кровати.
Разговор состоялся 3 сентября, говорилось о госпитализации пациента с подозрением на COVID-19:
- У 93 – летнего больного – подтверждена двусторонняя пневмония, но ПЦР-теста на коронавирус до сих пор нет.
- Сейчас человек чувствует удушье, у него поражены легкие на 70%. При этом он лежит дома и "сходит с ума".
Реакция властей. Семейный врач настаивал, что больного надо госпитализировать. Но диспетчер в ответ лишь заявила, что места для "людей с подозрением" в Киевской области закончились, и что с пациентом делать – она не знает.
Председатель комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что этот вопрос обсудят на комитете.
Там планируют запросить актуальные данные по заполненности коек в больницах Киева, где принимают больных на коронавирус. Также об этом инциденте планируют расспросить у главных врачей.
Запись разговора: смотрите видео
Новости коронавирус в мире 6 сентября
Согласно данным сайта Worldometers, с начала пандемии в мире обнаружили 27 113 895 больных коронавирусом. Зато 19 239 059 пациентов уже выздоровели. Но 884 601 больной умер от осложнений, вызванных болезнью.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 6 432 209;
- Индия – 4 131 690;
- Бразилия – 4 123 000;
- Россия – 1 025 505;
- Перу – 683 702.
Влияние витамина D на заболеваемость
Ученые из Чикагского университета провели новое исследование и заявили, что люди, у кого наблюдался дефицит витамина D, почти вдвое чаще имели положительный результат теста на COVID-19.
Авторы исследования предупреждают, что для подтверждения того, будет ли способствовать прием витамина D профилактике COVID-19, еще нужны клинические испытания.
В результатах говорится, что люди с дефицитом витамина D с большей вероятностью будут иметь положительный результат теста на COVID-19.
Дети меньше рискуют заразиться COVID-19 в школе: исследование
Риск заболеть коронавирусом у ребенка в школе "чрезвычайно низок", отмечают в правительственной медицинской службе Англии Public Health England.
Дети, вероятнее всего, "подхватят" его дома. И учителя также имеют более низкий риск заражения.
Исследователи проанализировали ситуацию среди детей в 131 английской начальной и дошкольной школах в июне и в начале июля. Заметим, что почти каждому ребенку в исследовании было до 11 лет, поэтому это не касается общеобразовательных школ.
Из 12 026 взрослых и детей только у троих обнаружили положительный результат на COVID-19. Двое больных были персоналом, а один – ребенком.
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