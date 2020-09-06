В Украине за минувшие сутки подтвердили 2107 новых случаев инфицирования коронавирусом, в целом 135 894. Минздрав обновил алгоритм действий для людей, которые подозревают у себя COVID-19. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 6 сентября.

Новости коронавирус в Украине 6 сентября

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Статистика распространения COVID-19

По состоянию на сегодня, 6 сентября, COVID-19 обнаружили у 2 107 жителей Украины. Всего с начала пандемии в стране выявили 135 894 инфицированных SARS-CoV-2. Из них 62 227 человек выздоровели, 2 846 пациентов умерли.

Коронавирус в областях Украины 6 сентября

Львовская область – 15 695 (+188)

Киев – 15 032 (+240)

Черновицкая область – 11 109 (+151)

Харьковская область – 10 833 (+141)

Ивано-Франковская область – 10 187 (+176)

Ровенская область – 9660 (+26)

Одесская область – 8380 (+120)

Закарпатская область – 8049 (+61)

Тернопольская область – 7225 (+158)

Киевская область – 6192 (+87)

Волынская область – 5828 (+37)

Винницкая область – 4375 (+51)

Житомирская область – 3678 (+56)

Хмельницкая область – 3100 (+121)

Днепропетровская область – 2697 (+72)

Черниговская область – 2286 (+56)

Черкасская область – 1894 (+45)

Запорожская область – 1882 (+34)

Сумская область – 1858 (+89)

Донецкая область – 1627 (+36)

Николаевская область – 1581 (+77)

Полтавская область – 945 (+29)

Кировоградская область – 854 (+8)

Херсонская область – 496 (+32)

Луганская область – 431 (+16)

Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19

Львовская область – 442 (+2)

Черновицкая область – 297 (+2)

Закарпатская область – 271 (+2)

Киев – 240 (+6)

Ивано-Франковская область – 239 (+4)

Харьковская область – 231 (+6)

Ровенская область – 135

Волынская область – 127

Одесская область – 123 (+1)

Киевская область – 116 (+2)

Винницкая область – 88 (+1)

Тернопольская область – 84 (+2)

Житомирская область – 72 (+2)

Днепропетровская область – 60 (+3)

Хмельницкая область – 52

Кировоградская область – 47

Черкасская область – 41

Николаевская область – 37 (+1)

Сумская область – 29

Черниговская область – 27

Запорожская область – 25

Донецкая область – 24

Полтавская область – 22

Херсонская область – 14 (+1)

Луганская область – 3

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 октября. По состоянию на 6 сентября в Киев и еще 17 областях не могут перейти к ослаблению карантинных ограничений.

Не готовы к послаблениям:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.



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Обновленный алгоритм Минздрава для людей с симптомами

Минздрав обновил алгоритм действий для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Что делать при подозрении на коронавирус

Позвоните семейному врачу. Семейный врач вас проконсультирует и решит, необходима ли госпитализация. Также при необходимости медик приедет к пациенту. Вызов мобильной бригады для забора образцов для теста на коронавирусную инфекцию. Далее образцы передают в лабораторию. После получения результатов теста, в случае подтверждения коронавируса, предусмотрено оказание медицинской помощи зараженному.

Медики "скорой" пренебрежительно отнеслись к больному

Что случилось? СМИ обнародовали запись разговора семейного врача и диспетчера "скорой" о госпитализации человека с двусторонней пневмонией и подозрением на COVID-19. Там говорится, что таких пациентов в больнице вроде просто не кладут – ибо в Киевской области закончились кровати.

Разговор состоялся 3 сентября, говорилось о госпитализации пациента с подозрением на COVID-19:

У 93 – летнего больного – подтверждена двусторонняя пневмония, но ПЦР-теста на коронавирус до сих пор нет.

Сейчас человек чувствует удушье, у него поражены легкие на 70%. При этом он лежит дома и "сходит с ума".

Реакция властей. Семейный врач настаивал, что больного надо госпитализировать. Но диспетчер в ответ лишь заявила, что места для "людей с подозрением" в Киевской области закончились, и что с пациентом делать – она не знает.

Председатель комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что этот вопрос обсудят на комитете.

Там планируют запросить актуальные данные по заполненности коек в больницах Киева, где принимают больных на коронавирус. Также об этом инциденте планируют расспросить у главных врачей.

Запись разговора: смотрите видео

Новости коронавирус в мире 6 сентября

Согласно данным сайта Worldometers, с начала пандемии в мире обнаружили 27 113 895 больных коронавирусом. Зато 19 239 059 пациентов уже выздоровели. Но 884 601 больной умер от осложнений, вызванных болезнью.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 6 432 209; Индия – 4 131 690; Бразилия – 4 123 000; Россия – 1 025 505; Перу – 683 702.

Влияние витамина D на заболеваемость

Ученые из Чикагского университета провели новое исследование и заявили, что люди, у кого наблюдался дефицит витамина D, почти вдвое чаще имели положительный результат теста на COVID-19.

Авторы исследования предупреждают, что для подтверждения того, будет ли способствовать прием витамина D профилактике COVID-19, еще нужны клинические испытания.

В результатах говорится, что люди с дефицитом витамина D с большей вероятностью будут иметь положительный результат теста на COVID-19.

Дети меньше рискуют заразиться COVID-19 в школе: исследование

Риск заболеть коронавирусом у ребенка в школе "чрезвычайно низок", отмечают в правительственной медицинской службе Англии Public Health England.

Дети, вероятнее всего, "подхватят" его дома. И учителя также имеют более низкий риск заражения.

Исследователи проанализировали ситуацию среди детей в 131 английской начальной и дошкольной школах в июне и в начале июля. Заметим, что почти каждому ребенку в исследовании было до 11 лет, поэтому это не касается общеобразовательных школ.

Из 12 026 взрослых и детей только у троих обнаружили положительный результат на COVID-19. Двое больных были персоналом, а один – ребенком.



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