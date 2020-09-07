С начала пандемии коронавирус обнаружили у 138 068 граждан. В стране начало действовать новое карантинное зонирование, 18 регионов не готовы к ослаблению карантина. В мире 27 миллионов инфицированных. В Минздраве обещают подготовить дополнительные койки и кислород для пациентов с COVID-19. Олимпиада 2021 – будет. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 7 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 7 сентября

В Украине со вчерашнего дня обнаружили 2 174 больных коронавирусом. Больше всего инфицированных зафиксировали в Киеве (+244).

Днем ранее Новости о коронавирусе 6 сентября: новые исследования, 2107 новых больных в Украине

В течение этого периода зарегистрировали 31 летальный случай в результате коронавируса. Зато выписали 379 пациентов.

Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 138 068 жителей страны. К сожалению, 2 877 из них умерли от осложнений, вызванных болезнью. А выздоровели уже 62 606 инфицированных. Сейчас 72 585 больных продолжают лечиться от коронавируса.

Коронавирус в Украине: статистика по областям

Львовская область – 15 881 (+186);

Киев – 15 276 (+244);

Черновицкая область – 11 272 (+163);

Харьковская область – 10 972 (+139);

Ивано-Франковская область – 10 348 (+161);

Ровненская область – 9 762 (+102);

Одесская область – 8 525 (+125);

Закарпатская область – 8 091 (+42);

Тернопольская область – 7 390 (+165);

Киевская область – 6 278 (+86);

Волынская область – 5883 (+55);

Винницкая область – 4 406 (+31);

Житомирская область – 3 746 (+68);

Хмельницкая область – 3 195 (+95);

Днепропетровская область – 2 767 (+70);

Черниговская область – 2 372 (+86);

Черкасская область – 1 950 (+56);

Запорожская область – 1 931 (+49);

Сумская область – 1 963 (+105);

Донецкая область – 1 630 (+3);

Николаевская область – 1 665 (+84);

Полтавская область – 973 (+28);

Кировоградская область – 858 (+4);

Херсонская область – 500 (+4);

Луганская область – 434 (+3).

Сколько человек умерли от коронавируса в Украине

Львовская область – 447 (+5).

Черновицкая область – 302 (+5)

Закарпатская область – 271

Киев – 242 (+2)

Ивано-Франковская область – 242 (+3)

Харьковская область – 235 (+4)

Ровненская область – 136 (+1)

Волынская область – 127

Одесская область – 124 (+1)

Киевская область – 116

Винницкая область – 90 (+2)

Тернопольская область – 85 (+1)

Житомирская область – 74 (+2)

Днепропетровская область – 63 (+3)

Хмельницкая область – 52

Кировоградская область – 47

Черкасская область – 41

Николаевская область – 39 (+2)

Сумская область – 29

Черниговская область – 27

Запорожская область – 25

Донецкая область – 24

Полтавская область – 22

Херсонская область – 14

Луганская область – 3

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Коронавирус в Вооруженных силах Украины: За последние сутки в рядах ВСУ обнаружили 3 новых случая заражения COVID-19. Сейчас в Вооруженных силах болеют 638 человек. 1 306 военный уже преодолел болезнь, но, к сожалению, 6 больных умерли. На изоляции и самоизоляции находятся 654 военных и работников ВСУ.

За последние сутки в рядах ВСУ обнаружили 3 новых случая заражения COVID-19. Сейчас в Вооруженных силах болеют 638 человек. 1 306 военный уже преодолел болезнь, но, к сожалению, 6 больных умерли. На изоляции и самоизоляции находятся 654 военных и работников ВСУ. COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 77 медработников. Зато с начала года болезнь обнаружили у 12 069 медицинских работников. Известно о по меньшей мере 7,7 тысячи случаев выздоровления среди работников медицинской сферы и о 98 смертях от болезни. Впрочем, Минздрав и ЦОС давно не сообщали конкретные данные по этим показателям. Поэтому точное количество выздоровевших и умерших медиков неизвестно.

18 регионов не готовы ослабить карантин

По состоянию на 7 сентября в целом 18 регионов не соответствуют показателям для ослабления карантина:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ровненская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

В Украине начало действовать новое распределение на карантинные зоны: кто попал в красный список

Министерство здравоохранения поделило все регионы Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. В каждой зоне действуют другие карантинные ограничения. С полуночи 7 сентября начало действовать новое эпидемическое зонирование.

В красную зону отнесли:

города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

и Болградский район Одесской области; город Дубно и Костопольский район Ровненской области;

и Костопольский район Ровненской области; города Тернополь, Бережаны и Чортков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области; Великобурлукский район Харьковской области;

город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области; Бобровицкий район Черниговской области.



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Под Киевом на карантин закрыли еще одну школу

Под Киевом в Василькове закрыли еще одну школу на карантин. Ранее там один учитель со второго сентября был на самоизоляции из-за симптомов COVID-19, его диагноз подтвердился. А сейчас стало известно, что еще несколько учителей имеют признаки этого заболевания. Сейчас все 26 учителей школы находятся на самоизоляции, ученики тоже не ходят в школу. Заведение продолжило дистанционное обучение.

В Украине дополнительно подготовят 15 тысяч коек и кислород для больных COVID-19

По словам главы Минздрава Максима Степанова, сейчас в украинских областях 35 тысяч коек для больных коронавирусом. Планируют выделить еще 15 тысяч. Также в Министерстве здравоохранения решили закупить дополнительное оборудование, в частности, кислородные концентраторы. Это связано с ростом тяжелых больных.

В Минздраве отреагировали на скандал с отказом госпитализации мужчины с подозрением на COVID-19

В Минздраве прокомментировали скандальную запись разговора семейного врача с диспетчером "скорой" в Киеве. Говорится о том, что медики отказали в госпитализации человеку с двусторонней пневмонией и подозрением на COVID-19. По словам заместителя главы Минздрава Ирины Микичак, министр Степанов лично общался с врачом, который звонил в диспетчерскую. В Минздраве воссоздали хронологию инцидента и установили, что диспетчер неправильно объяснила семейному врачу алгоритм госпитализации пациента. На тот момент 93-летний мужчина болел уже десятый день подряд. Ирина Микичак подчеркнула, что в Минздраве проведут дополнительную работу с диспетчерами. Ведь от них зависит решающий результат лечения пациента. Также она добавила, что Минздрав занимается конкретно этим и подобными случаями, которые случаются в разных регионах Украины.

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Новости о коронавирусе в мире 7 августа

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире обнаружили 27 134 268 больных коронавирусом. Зато 18 137 607 пациентов уже выздоровели. Но 889 тысяч больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 6 277 847; Индия – 4 204 613; Бразилия – 4 137 521; Россия – 1 027 334; Перу – 689 977.

Индия уже на 2 месте в мире по количеству больных COVID-19

Индия оказалась 2 страной после США по количеству инфицированных SARS-CoV-2. Суточное количество случаев COVID-19 в Индии продолжает увеличиваться. За минувшие сутки в стране выявили более 90 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

Во время пандемии коронавируса значительно возросла наркоторговля

В Европоле рассказали, что во время пандемии коронавируса объемы наркоторговли значительно выросли. Поставки кокаина из Южной Америки в Европу достигли рекордного уровня. Реальный объем контрабанды пока неизвестен, однако в Европоле предположили масштабы в соответствии с количеством изъятых наркотиков. В первой половине 2020 года только в порту Роттердама изъяли более 25 тысяч килограммов кокаина. За полугодие 2019 года это количество было вдвое меньше. Как утверждает Европол, кокаин везут в Европу через Нидерланды, Бельгию и Испанию. В последнее время наркодилеры выбирают морские маршруты, пряча запрещенный груз среди других товаров.

В ООН сообщили, что по состоянию на 2020 год наркотики принимают почти 300 миллионов человек по всему миру. В 2018 году эта цифра достигала 269 миллионов человек, а в 2009 – на 30% меньше. Смертность, связанная с употреблением опиоидов (самые опасные наркотики – 24 канал), составляет более 70%.

Олимпиада в 2021 году все же будет

Олимпийские игры состоятся в Токио 23 июля 2021 года вне зависимости от ситуации с коронавирусом. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс. "Сейчас задача организаторов – рассмотреть все возможные контрмеры, которые поспособствуют безопасному проведению Игр. Некоторые страны контролируют ситуацию с COVID-19, некоторые – нет. Всего должно приехать 206 сборных. Японии предстоит решить серьезную задачу", – рассказал Коутс.