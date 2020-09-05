Російська вакцина сформувала імунну відповідь у 100% випадків — у всіх 76 учасників ранньої стадії випробувань. Крім того, вакцина не викликала серйозних побічних ефектів у добровольців.

Такі результати дослідження російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" опублікував британський медичний журнал The Lancet, який є одним із найавторитетніших тематичних видань у світі.

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Два 42-денні дослідження — у кожному брали участь по 38 здорових дорослих людей — не виявили серйозних небажаних явищ серед учасників і підтвердили, що експериментальні вакцини викликають імунну відповідь,

— йдеться у дослідженні.

Водночас у праці наголосили на необхідності ширших, довгострокових досліджень, зокрема порівняння з плацебо, і подальшого спостереження за учасниками експериментальної вакцинації, щоб переконатися в довгостроковій безпеці та ефективності вакцини.

Як діє російська вакцина

Вакцину "Супутник V" вводять двома дозами, кожна з них заснована на переноснику, який зазвичай викликає простуду — аденовіруси людини Ad5 і Ad26.

Деякі експерти раніше говорили, що використання цього механізму може зробити вакцину від COVID-19 менш ефективною, оскільки багато людей вже зазнали впливу аденовірусу Ad5 і виробили до нього імунітет.

Денис Логунов, один із розробників вакцини в Центрі Гамалії, повідомив, що в вакцині використали досить сильну дозу Ad5, аби подолати попередній імунітет, не створюючи загрози.



Британське дослідження підтвердило ефективність російської вакцини / Фото Unsplash

Раніше в Росії заявили, що до кінця 2020 року зможуть виробити від 1,5 до 2 мільйонів доз вакцини на місяць, а потім їхню кількість поступово збільшать до 6 мільйонів доз на місяць.

Що відомо про вакцину

11 серпня Путін оголосив про реєстрацію у РФ першої у світі вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Щеплення вже встигли зробити десяткам чиновників та бізнесменів, а також доньці Путіна. Частина з них повідомила про побічні ефекти – лихоманку й м'язові болі.

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